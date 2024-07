"Fiatalos nagymama akarok lenni" – nem hiszed el, mit tesz Ábrahám Edit

Tévhit, hogy egy nőnek hatvan felett el kell engednie magát, és már nem szükséges foglalkoznia azzal, hogyan néz ki. Már csak az egészség miatt sem mindegy, hogy valaki nyugdíjas korában aktív-e, vagy inkább a kanapé biztonságos magányában tölti a mindennapjait, miközben sorozatok tömkelegét nézi napról napra. És akkor még az önbizalomról nem is beszéltünk! Ábrahám Edit semmiképpen nem tartozik az utóbbiak közé, hiszen bomba formában van, és 67 évesen is nyitott az újdonságokra. Nemrég Perepelica Claudia jógaoktató segítségével kezdett megismerkedni egy különleges ázsiai mozgásformával és relaxációval.

Ábrahám Edit Perepelica Claudia mellett gyakorolja a jógát - Fotó: Archív

– Mindig is érdekelt az ázsiai, keleti kultúra, annak titokzatossága, misztériuma, a sportjai, az ételei, a jóga – kezdte a színésznő. – Kipróbáltam egy különleges jógát, de azt mondják, hogy soha nem késő. Hiszem, hogy az életben mindennek eljön az ideje. Mindig is szerettem sportolni, ez pedig egy izgalmas mozgásforma és relaxáció, ami nagyon érdekel. Mostanában bátrabban próbálok ki új dolgokat; úgy érzem, hogy könnyebben irányítom a testem, amióta lefogytam – magyarázta a hot! magazinnak Edit, aki tudja, hogy mikor és miben hibázott.

Megnőtt Ábrahám Edit önbizalma

Maga sem tagadja, hogy korábban felszaladtak rá a pluszkilók. Amikor véget ért a Barátok közt, nem volt jó passzban ebből a szempontból sem.

– De rátaláltam egy testsúlycsökkentő mátrixra, amelyben van például egy vadon termő szilvafajta, amit bélseprűnek hívnak.

A változókorral lelassul az anyagcsere, ez pedig segített beindítani. Megszűnt az édesség utáni sóvárgásom is.

Felszabadítottam a szervezetemet a mérgektől és a zsíroktól, nem koplaltam, a kúra mellett szerencsére erre nem is volt szükség – árulta el a színésznő, aki nem ok nélkül fogyott le: komoly motivációja is volt. Ábrahám Edit fogyása sokakat inspirált.

– Fiatalos nagymama akarok lenni, és sokáig egészséges szeretnék maradni. Az is motivált, hogy ne „végigguruljak” az utcán, hanem csinos legyek. Amióta leadtam 8 kilót, megnőtt az önbizalmam, jobb érzéssel nézek a tükörbe. Imádom, hogy új távlatok nyílnak előttem. Például korábban sosem próbáltam volna ki a jógát, pedig a stresszhelyzetekből kiutat jelent ez a fajta mozgás, teljesen lelazít. Úgy érzem, hogy átalakítja az embert, a gondolkodást, a tartást – mesélte Edit.