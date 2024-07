Nagy volt az ijedség! Mérges kígyóval néztek farkasszemet Farkasházi Rékáék

Tovább dübörög Kasza Tibivel a Szerencsekerék a TV2-n, amiben ma Farkasházi Réka lesz a sztárvendég, aki elmondta, hogy fantasztikusan érezte magát a forgatás alatt, pedig már nem először volt a stúdióban.

Farkasházi Réka nem várja meg, hogy a szerencse mellé álljon Fotó: ARCHÍV / HOT MAGAZIN

„Nagyon szórakoztató volt, úgy láttam Tibi is nagyon örült nekem. Vicces műsor és nagyon élveztem a játékot, bár most próbáltam ki elsőként, nem először voltam a stúdióban, de ez az adásból majd kiderül” – mosolygott a színésznő, aki azt is elmondta, hogy szerencsés típusnak tartja magát, de nem szereti tétlenül várni, hogy Fortuna rámosolyogjon.

Kígyó lepte meg Farkasházi Rékáékat Fotó: BS

Meglepetés vendég tűnt fel Farkasházi Rékáék bungalójánál

Farkasházi Rékára nyugodtan lehet mondani, hogy szerencsés! Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint amikor mexikói nyaralásuk során egy mérges kígyóval találkoztak, de hál' Istennek nem történt komoly baj.

Egy nyaraláson voltunk Mexikóban, de nem a turistákkal látogatott helyen, hanem a parton, bungalókban laktunk. Olyannyira nem látogatott helyeken, hogy a sötétben telefonnal világítottunk, hogy eljussunk a szálláshelyünkre. A teraszon hagytunk egy ásványvizes palackot, amire fel volt tekeredve egy kígyó. A férjem mondta, hogy mégis Mexikóban vagyunk vigyázzunk, hátha mérges. Szóltunk a házi néninek, aki kijött a nagy machete-jével. Amikor meglátta, rögtön legalább háromfelé aprította. Mondanom sem kell, hogy utána vigyázzállásban aludtam, és minden rést igyekeztem betömködni, hogy ne jöjjön be semmi a szállásra

– mesélte Réka, aki hozzátette, hogy az eset ellenére nagyon élvezte a 10 napot, amit ott töltöttek.