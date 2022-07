Negyedik terhesség? Kiderült az igazság a 44 éves magyar színésznőről

A színésznő legkisebb gyermeke négy, a középső tizenhárom, a legnagyobb pedig már most érettségizett. Farkasházi Réka a Palikék Világa by Manna Három Igazság című műsorában cáfolta, hogy ismét babát hord a szíve alatt.

Elmondta, mindhárom gyermeke teljesen más igényszinten működik.

„A nagy fiam most megy egyetemre, a középső most megy nyolcadikba – tehát megint felvételi, gimnázium ballagás. Most vagyunk egyen túl. Mire ebből kikecmergünk, jön a kicsit, aki megy iskolába, ballag az oviból. És jó esetben utána meg lassan jönnek az unokák. Ha azt számolom, hogy a fiam 18 éves és mi 24-25 évesen voltunk, amikor Beni érekezett, hát az 7 év…” – fogalmazott a műsorban Farkasházi Réka, akinek számítása szerint az unoka érkezésénél legkisebb gyermeke is még csak 11 éves lenne.

Jó esetben nem lesz még egy kisebb – fogalmazott sejtelmesen a színésznő, majd gyorsan reagált.

Nem! Nem vagyok terhes! Ez már a három gyerek miatt van… – mutatott rá a hasára.