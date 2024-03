Farkasházi Réka: A szeretetet nem kilóra mérik

A háromgyerekes Farkasházi Réka kislánykorában nem szerette azokat a kérdéseket, hogy mi a kedvenc színe vagy melyik könyv a legkedvesebb a számára, mert szerinte az ilyesmit nem lehet összehasonlítani. De már akkor is biztos volt abban, hogy nagy családot szeretne. Így is lett, de azzal, hogy milyen nagycsaládosnak lenni, úgy van, mint akkoriban a színekkel.

Farkasházi Réka szerint a szeretet nem lehet mérni. (Fotó: ARCHÍV / HOT MAGAZIN)

– Nem tudom, hogy könnyebb-e vagy nehezebb, mert nincs olyan, hogy „mélyebb” szeretet – kezdte a hot! magazinnak Réka. – Ezt nem kilóra vagy centire mérik, ezért nem is lehet összehasonlítani, hogy az hány gyerekes anyuka. De még két háromgyerekes anyukát sem, mert annyira mások az élethelyzetek. Nekem is csak pont annyira nehéz anyukának lenni, mint bárki másnak. Nem is foglalkozom ezzel, csak teszem a dolgomat, a férjemmel igyekszünk helytállni, és zajlik az életünk.

(Fotó: FARKASHAZI REKA / INSTAGRAM / HOT MAGAZIN)

Korosztályok találkoznak Farkasházi Réka családjában

Szinte három különböző korosztály körül forog az életük: a legkisebb gyermekük, Tamara idén lesz iskoláskorú. Iskolát választani nem könnyű, de Rékának és a férjének ebben már van gyakorlatuk.

Benne vagyunk a sűrűjében! Ez egy nagyon izgalmas időszak, hiszen nagy felelősség iskolát választani a gyereknek.

Réka folyamatosan koncertezik mindenfelé az országban, ezek a fellépések pedig jellemzően hétvégén vannak, de ez nem befolyásolja a család életét.

– Nekem ez a hivatásom. Vannak szülők, akik három műszakban dolgoznak, van, akinek az apukája tűzoltó vagy mentős, én pedig színésznő vagyok. A mi életünk így kerek.

Idén ünnepli 18. születésnapját a Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar, amire nagy meglepetéssel készülnek. Az ötletet a Társasjáték című YouTube-sorozatuk adta.

– Még csak annyit árulhatok el, hogy az ország egyik legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén fogunk ünnepelni nyáron, és sok duettpartner fogadta már el a meghívást – újságolta Réka.