Erdei Zsolt őszintén vallott arról, hogyan neveli autista kislányát

„Az ember egyszer lesz félszáz éves”

hot!: Nemrég volt a kerek születésnapod. Volt nagy ünnepség?

E.Zs.: Több is volt! Az ember egyszer lesz félszáz éves, ezért ezt meg kell ünnepelni. A barátaim megleptek a munkahelyemen, vagyis a Madárfészekben: összeültünk, ettünk egy jót, táncoltunk, nevetgéltünk.

Elvittek egy szórakozóhelyre is, mivel tudták, hogy eddig teljesen kimaradt az életemből a diszkózás.

Bár, megjegyzem, ezt egyáltalán nem is bánom. Ettől függetlenül nagyon jól éreztem magam, jó volt, hogy együtt volt a csapat! Utána a családom is megünnepelt egy szűkebb körben, ahol ott voltak többek között a testvéreim is – az egyik jól meg is lepett! Három lánytestvérem van: két húgom és egy nővérem. Az egyikük Angliában lakik, a buli közben felhívott, de valamiért nem akarta, hogy vi­deó­hí­vás­ban beszéljünk. Azt mondta, hogy nem jó a vétel. Aztán egyszer csak megjelent előttem! Hatalmas öröm volt! Annyira jólesett, hogy a testvérem vette a fáradságot, és hazautazott csak azért, mert ötvenéves lettem! Ez volt az egyik legszebb ajándék, amit adhatott.

hot!: Úgy tűnik, nagyon összetartó családod van.

E.Zs.: Amíg élt, anyukánk volt az, aki összefogta a családot. Most a nővérem a rangidős, ő a felelős. De hát mindenki éli az életét, és annak ellenére, hogy a legtöbben Fóton élünk, szerintem keveset találkozunk. Igaz, beszélünk telefonon, de előfordul, hogy néhány hétig nem látjuk egymást.

Ebben a rohanó világban hajlamosak vagyunk elsétálni egymás mellett.

Viszont az ünnepeket mindig együtt töltjük, illetve a születésnapokon is összeülünk. Nekem van a legtöbb igényem arra, hogy találkozzunk, de az is igaz, hogy én vagyok a legelfoglaltabb.

„Volt, hogy elmentünk színházba”

hot!: Hogyan osztjátok fel a feleségeddel, Rékával az otthoni teendőket?

E.Zs.: Ő leginkább a gyerekekkel foglalkozik. Az elmúlt tíz évben nem nagyon tudott elhelyezkedni sehol. De ezzel nem is piszkálom, szerintem bőven elég feladattal látják el a kicsik, főleg ilyenkor, amikor nincs se iskola, se óvoda. A bevásárlást, a csekkbefizetéseket, a kert gondozását és a főzést pedig általában én intézem.