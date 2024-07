Ennél aranyosabb ma már nem lesz: Rúzsa Magdi tündéri ikrei így élvezik a strandolást

Mindig örül az ember, ha Rúzsa Magdi úgy dönt, megoszt egy-egy elkapott pillanatot a csemetéiről, hiszen nem talán nem túlzás azt állítani, hogy ők az ország legkedveltebb ikrei.

Rúzs Magdi cuki családi fotóval jelnetkezett Fotó: mtva / Kaszner-Nikolett

Ez persze érthető is, hiszen a kis Keve, Lujzi és Zalán édesanyjáért is rajong az ország, amióta csak a Megasztárban feltűnt. Szerencsére a sztármami előszeretettel oszt meg fotókat gyermekeiről, ugyanakkor arra mindig ügyel, hogy a kicsik arca az ne látszódjon a fotókon.

Hatalmasat nőttek Rúzsa Magdi hármas ikrei

Most is így tett, amikor a családi nyaralásukba engedett egy kis betekintést, a friss felvételen az látszik, ahogy a tengerparton sétálnak a gyerekekkel, akiknek arcát egy csillaggal gondosan kitakarta. Azonban még így is jól látszik, hogy már mekkorát nőttek a kicsik, amit egyik követője meg is jegyzett.

Hihetetlen, milyen nagyok már a gyerkőcök!

– írta az idilli fotóhoz.