Drámai kijelentést tett a királyi szakértő Harry hercegről

Az utóbbi időben a királyi család és Harry herceg is szeretett volna kibékülni egymással. Ám az álláspontok mindig ütköztek vagy adott esetben sehogy sem jött össze egy-egy találkozó.

Harry herceg várhatóan visszatér, de Meghan nem lesz ott mellette Fotó: JLPPA / Bestimage

Ugyanakkor most Hugo Vickers történész és életrajzíró a The Sun exkluzív műsorában beszélt arról, hogy Harry herceg visszatér a királyi családhoz - de ez egyedül és 10 év múlva fog megtörténni. A The Sun szerkesztőjével, Matt Wilkinsonnal folytatott exkluzív beszélgetés során Hugót arról kérdezték, hogy mit gondol, hol lesz Sussex hercege és hercegnéje egy évtized múlva. Erre az életrajzíró a következőt válaszolta:

Szerintem haza fog jönni. Ha hazajön, az nagyon jó lesz neki, mert nem fog különösebben akarni semmit, szerintem eléggé dühös most.

A műsorvezető ezután megkérdezte tőle, hogy a Harry egyedül fog-e hazajönni, a szakértő pedig megerősítette, hogy igen, Meghan nem tart vele.

− A király, mint azt már említettem, kitárta előtte az ajtót, hogy ez megvalósulhasson. És korábban olyan jól végezte a munkáját... olyan boldognak tűnt. Általában akkor vagy boldog, amikor a kötelességedet végzed, és másokért teszed azt. Én személy szerint úgy gondolom, hogy ő [Harry] megijedt attól, hogy elveszíti őt [Meghant], és őszintén szólva kissé dermedten is néz ki - magyarázta Hugo Vickers, aki hozzátette, hogy csalódott, amiért Amerikába mentek, miután minden műsorukkal a királyi család ellen fordultak.