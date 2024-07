Ő az a titokzatos lány akivel összeboronálták Curtist a rajongók

A szakításáról szóló találgatások akkor kezdődtek, amikor Curtis párja Judie a közösségi oldalán közzétett néhány sejtelmes bejegyzést, ami arra vonatkozott, hogy lelkileg igencsak megterhelő volt számára az elmúlt néhány év, de úgy döntött nem tűr tovább. Ezt sokan egyértelmű bizonyítéknak vették arra, hogy a pár külön folytatja, ám ezt azóta sem erősítette meg egyik fél sem. A rajongóknak ez azonban elég volt arra, hogy máris új társ után nézzenek a rapper mellé. Nem is kellett sokáig keresgélniük, találtak egy titokzatos lányt, akivel úgy tűnt minden egybe vág.

Csodaszép lánnyal hozták hírbe Curtist, de nem biztos, hogy jó úton járnak a rajongók (Fotó: Bors)

Curtis nemrégiben kezdte el követni az Instagramon Marschal Grétát, aki a Hír TV riportere és a profilja alapján színésznőként is tevékenykedik. Sőt, amellett, hogy bekövette, a rapper néhány fotóját is like-olta és kommentelt is. Ez a szemfüles követőknek már elég is volt, ahhoz, hogy azonnal azt feltételezzék, ő az új kiszemeltje.

Curtis keresztülhúzta a számításokat

Az persze nem igazán illik a képbe, hogy Judie vajon miért követné a lányt Instagramon, ha egy fájdalmas szakítás után ő lenne az, akivel a rapper gyorsan továbblépett. Így már korántsem áll olyan biztos lábakon a történet, főleg azok után, amit ma Curtis a legújabb, július végén megjelenő klipjéből megmutatott. A rövid előzetesben látható, hogy az új dalhoz készült videóban Gréta fog szerepelni, így érthető, ha a közös munka kapcsán közeli barátságba kerültek egymással, és akár még Judie-val is. Ezek alapján nagyon úgy tűnik, hogy csak a követők fantáziája volt túl élénk, már ami az új barátnőt illeti.