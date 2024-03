Születésnapját ünnepli Bunyós Pityu: „Már csak egy dolog van a bakancslistán”

Bunyós Pityu, azaz Szikora István március 5-én, azaz ma ünnepli a hatvanadik születésnapját. Az egykori bokszoló, aki a mulatós zenében talált nagy közönségre végtelenül hálás az életnek, ugyanis mindig hangoztatja, olyan sok mindent megélt már, hogy évről évre egyre nagyobb áldás számára minden egyes együtt töltött nap a családjával. Így éli meg a hatvanat Pityu.

Bunyós Pityu hatvanéves lett - Fotó: Gyuricza Ferenc

– Amiken már átmentem, őszintén szólva csakis örülni tudok neki, hogy megéltem a hatvanat. Pont a minap beszéltük reggel, hogy ezért hálásak lehetünk a jó Istennek, mert sokan meg se élik. Nagyon örülök neki, nem az van bennem, hogy már hatvan lettem, hanem még csak hatvan vagyok – kezdte Bunyós Pityu a Borsnak, aki elmondta, jól tartja magát, sőt az edzés is fontos szerepet tölt be az életében a mai napig.

Bunyós Pityu jól tartja magát, egészségesen él hatvanévesen - Fotó: Korponai Tamás

Rendszeresen sportol

Pityu tudna mesélni a sportolásról, nem is keveset. Számára fontos, hogy mozogjon és egészségesen táplálkozzon.

– Kifejezetten nem szoktam így egy-egy dologra nagyon figyelni, csak annyi van a fókuszban, hogy edzünk, meg egészségesen táplálkozunk. A feleségem mindig jó ételeket szokott nekem készíteni. Szerintem a sport és a mozgás egy tíz évet ki tud tolni az ember életében. Egy a lényeg öcsém, hogy felültünk a hatvanas villamosra – mondta az egykori bokszoló mosolyogva, aki már rengeteg köszöntést és ajándékot kapott a reggel óta, de számára az a legfontosabb, hogy a szeretteivel együtt élje ezt meg.

A család az első Bunyós Pityu számára

A mulatós zenész elmondta, hogy nagyszerű születésnapja van, nem is kívánhatna egyebet, hiszen mindene megvan.

– Reggel a feleségem már korán alig várta, hogy felébredjek, meg a fiamék is jöttek és egyből köszöntöttek ajándékokkal. Ez nagyon jól esett, számomra ők az elsők. Most pont forgatáson vagyunk és van közönség is, közülük is rengeteg köszöntést és ajándékot kaptam, szó szerint tele van velük a kocsi – mondta el az egyetlen magyar bokszoló, aki karrierje során összemérhette erejét többek között Mike Tyson-nal is. Számára már csak egy bakancslistás dolog van ebben az életben.

Sokszor szoktam hangoztatni, már csak egy dolog van a bakancslistán, hogy legyen egy unokám

– mondta izgatottan a születésnapját ünneplő magyar bokszoló legenda, aki megosztotta velünk, hamarosan elutazik Miamiba, hogy találkozhasson Evander Holyfield-el, az amerikai ökölvívóval.