Kiderült, milyen betegség miatt mondta le fellépéseit Bunyós Pityu

Múlt hétvégén hiába várták volna egy Győr melletti településre Bunyós Pityut, nem tudott megjelenni a nagyszabású nőnapi rendezvényen. A hajdani bokszoló az utolsó pillanatban lemondta a fellépést, melyről a Facebook-oldalán tájékoztatta az érintetteket.

– Kedves Vágiak! Ma este Vágon a Rábaparti Étteremben tartandó nőnapi bálra lázas betegségem miatt sajnos nem tudok megjelenni. Megértéseteket köszönöm, remélem, a következő eseményen már ott tudok lenni. Még egyszer elnézést mindenkitől. Jó szórakozást. Bunyós Pityu – írta a mulatós sztár.

39 fokos lázzal feküdt otthon a mulatós sztár Fotó: Bunyós Pityu/Facebook

Akkor nem derült ki, mennyire súlyos az állapota és hogy mi döntötte le a lábáról az egykori bokszolót, de aggodalmunk nem csillapodott, miután megtudtuk, további fellépéseket is lemondott. A még mindig lábadozó Pityu a Borsnak árulta el, milyen betegség kínozza.

– Felsőlégúti fertőzésem van. Megfáztam, de az sem kizárt, hogy valakitől rámragadt ez a csúnya vírus – kezdte az énekes. Másfél évvel ezelőtt voltam koronavírusos, azóta sokkal nagyobb a félelem bennem.

Amint valamilyen betegséget észlelek magamon, azonnal azt a képet látom magam előtt, ahogy fekszem a kórházi ágyon, a testemből pedig különböző csövek lógnak ki.

Nyomaszt még a gondolat is, hogy újra elkaphatom, mert borzalmasan megszenvedtem. Most is erre gondoltam, a feleségem próbált nyugtatgatni. 39 fokos lázam volt, berekedtem, köhögtem és gyenge voltam, szerencsére nem történt nagyobb baj – árulta el lapunknak.

Egy teljes heti fellépését kellett lemondania megbetegedése miatt Fotó: Bors

Pityu ma már sokkal elővigyázatosabb, ezért döntött úgy, nem kockáztat, és amíg nem érzi száz százalékosnak magát, nem áll újra színpadra.

Erre a hétre is lemondtam minden fellépést, mert már tanultam a saját hibámból.

Lehet, hogy nagy nehezen el bírtam volna menni, de tudom, nem úsztam volna meg következmények nélkül. Azt a bevételt, amit most elbuktam, biztosan orvosokra és gyógyszerekre kellett volna költenem. Kellemetlen ez számomra, mert vártak és velem hirdették meg a rendezvényt, de döntést kellett hoznom. A félelem most már sokkal nagyobb bennem, mint hogy kockáztassak – jelentette ki Pityu, aki szerencsére már jobban van, és alig várja, hogy újra mikrofont ragadjon. Mégis azt mondja, saját érdekeit veszi elsőként figyelembe.

Sok évembe telt, de rájöttem, meg kell tanulnom az első helyre tenni magamat.

A feleségem éveken át próbált rávilágítani erre, folyton azt mondogatta, nekem mindenki fontosabb, mint én. Igaza van! Megtanultam nemet mondani. Bár nagyon idegesít, hogy most nem tudok a teendőimmel foglalkozni, de hosszú távon megéri ezt a felfogást követni – mondta érdeklődésünkre.