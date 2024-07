Botrány alakult ki az elmaradt Spanifeszt miatt

Egy zenekar élete sosem játék és mese, hiszen legyen az egy forró nap, vagy egy jéghideg folyamatos utazásból áll az életük. A közönség szeretete mindig kárpótolja a zenészeket. De mi van, ha a biztosnak hitt munka füstbe megy. Ganxsta Zolee és Kartell, valamint a Sing Sing és az Irigy Hónaljmirigy tagjai pontosan így jártak a hétvégén, a Solton megrendezésre szánt Spanifeszt miatt.

Ganxsta Zolee és a Kartel a Facebook-oldalán tájékoztatta a rajongóit arról, hogy elmaradt a koncert (Fotó: Móricz István)

Ganxsta Zolee és a Kartel a szervezők hibájára hivatkoznak

Ganxsta Zolee és a Kartel csütörtökön egy közleményben tudatta a rajongóikkal, hogy a szervezők hibája miatt koncertjük elmaradt. Bár a zenekar már nagyon várta, hogy részt vegyenek az eseményen, de sajnos a szervezők hibája miatt nem tudtak elmenni.

A mai Kartel koncert a Spanifeszten a szervezők hibája miatt elmarad. Nagyon szerettünk volna ma ott lenni veletek, és bulizni egy k**va jót, de amennyiben a szerződésben foglaltaknak képtelen eleget tenni a szervezőség, akkor tehetetlenek vagyunk

– írták ki a zenekar közösségi oldalára.

A bejegyzés alatt többen a felháborodásukat fejezték ki az elmaradt koncert miatt.

– Mi is csak miattuk vettünk jegyet...Ha nem lesz, nem is megyünk, de akkor kidobott pénz...

– Viszont jó lenne, ha erről valami infót adna a szervezőség is!

– Igen direkt azért vettünk jegyet.. Az meg egyenesen vicc hogy mennyire fel volt hypolva az egész rendezvény... Aztán erre tessék pont a legjobbak koncertje marad el pfff... – írták a csalódott rajongók! A Bors megkereste a Kartell menedzsmentjét, de részleteket nem kívántak megosztani.

A Sing Sing és az Irigy Hónaljmirigy koncert is elmaradt

Bár Sipos Tomit az Irigy Hónaljmirigy egyik tagjaként ismerik az emberek, pedig az énekes a Sing Sing-gel is járja az országot. A Bors munkatársának elmondta, hogy pont ezért őt a rendezvény törlése két fronton is érintette.

– Pontosan nem tudom mi történt, ha jól hallottam financiális problémák adódtak, és a szervező is kórházba került. Ilyenkor elindul egy jogi procedúra, de ez általános pontosan én sem ismerem a részleteket. Szerencsére ilyennel nem sűrűn találkoztam a 34 évem alatt, talán ha a két kezemen meg tudom számolni mennyiszer volt. De ugye ez elég komplex dolog mert, nemcsak a zenekarokat, de a közönséget, a technikát, és a büféseket is kárpótolni kell – mesélte a Irigy Hónaljmirigy énekese a Bors megkeresésére.