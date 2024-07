Bolyki Balázs: A Jóisten alakította az együttesünket

hot!: Édesanyád módszerével hoztad közel a zenét a fiaidhoz?

Bolyki Balázs: Édesanyánk a legtöbbet hozta ki abból a tehetségből, amit bennünk látott. A fiúk valamennyien tanultak zenét. Én már a konzervatóriumban láttam, hogy ugyanazt a maximalista tempót erőltetik mindenkinél. De csak egy Kocsis Zoltán, Ránki Dezső, Schiff András emelkedik ki. Nem akartam egy zenekari árokban ugyanazokat a repertoárműveket játszani. A fiaimnak sem ezt szántam. Van polgári szakmájuk is, Dávid Testnevelési Egyetemet végzett, kosárlabdaedző szakon, Levente mérnök-informatikus és teológiára jár, Gergő az ELTE anglisztika szakán diplomázott, Máté a Baptista Teológia Akadémián, modern gos­pel-­ének szakon tanul, Dáviddal együtt, és a sport is érdekli.

hot!: A legidősebb fiad huszonhat éves, a legfiatalabb huszonegy. Nagyon korán nősültél…

Bolyki Balázs:

A húszas éveink elején házasodtunk össze az édesanyjukkal, és zsinórban születtek meg a fiúk. Sajnos később elváltunk.

A Jóisten megadta azt is, hogy ahogy hajdan a bátyáimmal, az 1985-ben alakult Bolyki Brothersszel, úgy a fiaimmal, a B4-gyel, bejárjuk ugyanazokat a helyeket Amerikában; felléptünk később Izraelben is. Tulajdonképpen zene mellett nőttek fel, ott voltak a próbákon gyerekhordozóban, az öltözőben a koncerteken. Már olyan kicsi korukban felléptek velem, hogy a legkisebb, Máté egyszer el is aludt az előadás végére, így kimaradt a fináléból.

hot!: Hogy találtatok rá egymásra azzal a zenével, amit előadtok?

Bolyki Balázs: Elsősorban keresztény könnyűzenét énekelünk. Vagyis abban hiszünk, amiről énekelünk, és arról énekelhetünk, amiben hiszünk.

Több világsztárral is találkozott, például Chuck Norissal is - Fotó: archív / hot magazin

„Mindenkinek meglett a maga élete”

hot!: Nálad is első a gospel, de énekeltek, játszotok másfajta zenét is.

Bolyki Balázs: A fiaimmal olyan dalokat írunk, adunk elő, amik értékközpontúak, amik szólnak valamiről, és a refrén sem egy subidubidú. Ezek munka- és időigényes szerzemények. Jó hallani a végén a koncertről távozók véleményét, látni, ahogy a közönség közösségé alakul.