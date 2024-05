Berki Krisztián legmeghatározóbb pillanatai – Két éve hunyt el a médiaszemélyiség

Éppen két évvel ezelőtt, egy péntek reggeli napon futótűzként terjedt az információ a sajtóban, meghalt Berki Krisztián. Mindenki értetlenül állt a hír hallatán, és egészen biztos nem volt olyan szerkesztőség, ahol 2022. május 6-án ne azt próbálta volna kideríteni, valóban róla van-e szó.

Berki Krisztián rendkívül megosztó személyiség volt (Fotó: Móricz István)

Berki Krisztián két évvel ezelőtt hunyt el

Aztán egyre inkább biztosnak tűnt, az ország egyik legmegosztóbb sztárjáról van szó, valóban Berki Krisztián hunyt el. Még a délelőtti órákban, a történtek helyszínéről a Borsnak zokogva nyilatkozott Berki Mazsi, aki megerősítette az információkat.

Sajnos a hír igaz, Krisztián meghalt.

– Kérem az újságírókat, hogy a férjem kegyeleti jogait és a hozzátartozók mérhetetlen fájdalmát is tartsák tiszteletben. Az életemnél is jobban szerettem! Emma születése után ma este nyolc órakor mentünk volna először kettesben randizni. Ezt a randit már egy másik életben fogjuk megvalósítani. Mindennél jobban szerettük egymást, bármilyen hullámzó is volt a kapcsolatunk” – mondta két évvel ezelőtt Krisztián felesége.

Halálának egyéves évfordulójára készült el a síremléke (Fotó: Máté Krisztián)

Máig vannak kérdések a halálával kapcsolatban

Eltelt két év, és még mindig vannak olyan kérdések a halálával kapcsolatban, amik nincsenek megválaszolva. Az idő elteltével, ha már nem is napi szinten – mint amikor még élt –, de újra és újra olvasható egy-egy cikk róla, és még ma is óriási érdeklődést mutat a személye. Persze hogy is lehetne ez másképp, hiszen két gyermekét és az édesanyját hagyta itt. Halála sokaknak okozott fájdalmat. Halálának két éves évfordulója alkalmából eddig nem látott fotókat gyűjtöttünk össze, ezzel emlékezve Berki Krisztiánra.