Baba videóval ünnepel Liptai Claudia családja: a gyönyörű nagylányról, Pankáról van szó

Sajnos, vagy nem sajnos, de tény, hogy többen is vagyunk a Bors szerkesztőségében, akik annak idején hírt adhattunk arról, hogy a színészházaspárhoz megérkezett a gólya és letette az aprócska, tündéri Pankát. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, a mi kezünkből pedig millió szám szaladtak ki a karakterek és mire felocsúdtunk Gesztesi Panka 18 éves lett. A jeles napra természetesen édesanyja közösségi felületei hívták fel a figyelmünket, hiszen Liptai Claudia a lánya születése óta nem mulasztotta el ott sem felköszönteni. Az idei egy különleges videó lett, aminek már az aláfestő zenéje is sejteni engedi, hogy mostantól valami más, valami új kezdődik a fiatal lány életében. Panka mától páros lábbal rúghatja be a nagybetűs élet ajtaját.

Liptai Claudia érzelmes üzenettel köszöntötte Pankát: Fotó: Bors

„18. Amikor kislány voltam kevés dologban voltam biztos. Nem tudtam mi leszek, nem tudtam milyen nő leszek. De egy dologban biztos voltam. Anya akarok lenni. Gyerek nélkül nem élhetem le az életem.

Aztán 18 évvel ezelőtt az éj leszálltával nagy lett az izgalom.

A kislányom összecsomagolta a kis motyóját a hasamban és útra kelt. Én úgy gondolom anyaként azt a csodás feladatot kaptam, hogy amíg csak tudom kísérem az útján a kis kibontakozó életed. Csillagom te a mai nappal nagykorúvá válsz de ez csak papír. Az én kislányom mindig az egyik legféltettebb kincsem lesz. Kívánom a legboldogabb is legyen!”- írta a videó alá Liptai Claudia.