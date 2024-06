Zámbó Krisztián reagált Dudás Miki kirohanására: „Én is beleestem ebbe a hibába”

Bulváros hasonlattal élve, bombaként robbant Dudás Miki szerda este megosztott nyílt levele. A világbajnok kajakozó könyörtelen őszinteséggel vallott válófélben lévő feleségéről, Ivettről, azt állítva, hogy az egykori modell megcsalta őt. Ahogy azt a sportoló a közösségi oldalán írta, megelégelte, hogy a közvélemény csak őt hibáztatja a házasságuk megromlásáért, miközben valójában ő a felszarvazott fél. A történtekről Zámbó Krisztiánnak határozott véleménye van.

Zámbó Krisztián tudja, milyen egy se veled, se nélküled kapcsolat, de van, amiben nem ért egyet Dudás Mikivel és Szigligeti Ivett-tel Fotó: Nagy Zoltán

„Eleinte én is mindig kiírtam magamból a dühömet”

Nem ez az első eset, hogy Dudás Miki és Szigligeti Ivett szakított egymással, ez a csiki-csuki Zámbó Krisztiánnak sem ismeretlen, aki az elmúlt tizennégy évben számtalanszor élt meg mosolyszünetet Takács Zsuzsikával. Vitáik nagy részéről pedig a nyilvánosság is tudott. Krisztián azonban most a Borsnak elismerte: rájött, hiba volt világgá kürtölnie a sérelmeit, s az elmúlt időszakban tudatosan változtatott is ezen.

– Ismerem Mikiéket, mindig is ilyen olaszosan éltek. Kedvelem Mikit, a mai napig váltunk olykor üzenetet, és tudom, hogy nagy a szíve, de még egy nagy gyerek.

Nem tagadom, köztünk is volt Zsuzsival több mosolyszünet, és én is beleestem ebbe a hibába: eleinte én is mindig kiírtam magamból a dühömet.

– Zsuzsika pedig mindig nagyon türelmesen kezelte az egészet, ami akkor bosszantott is – tette hozzá nevetve. – Nálunk viszont azért más a helyzet, Mikiéknél ott van két kisgyermek. Az internet nem felejt, ezek a gyerekek olvasni fogják ezeket a cikkeket.

Azt tudnám tanácsolni, hogy akármennyire is haragszanak egymásra, ne osszanak meg ebből az interneten semmit!

– A gyerekeiknek épp elég lehet az otthoni vitát látni – szögezte le határozottan az énekes. – Egyébként biztosan jó szülők, de ez biztosan nem tesz jót a kicsiknek. Őket sajnálom, különösen azért, mert nekem minden vágyam, hogy apuka legyek.

Szigligeti Ivett és Dudás Miki nyilvános hadakozásba kezdett Fotó: TV2

Zámbó Krisztián: „Dudás Mikinek és Ivettnek pedig azt kívánom..."

– Tanultam a múltbéli hibáimból, sőt, elismerem, annak idején talán azért is írtam ki magamból a sérelmeimet, hogy az emberek biztassanak, megsajnáljanak, kedves szavakat írjanak. Most már tudatosan nem teszem ezt, sőt, már az is zavar, ha valaki a túl boldog pillanatokat tolja az internetezők képébe. Ez túl intim, nem tartozik akárkire. Láthattunk rá példát, hogy az internetezők enélkül is szétcincálnak egy kapcsolatot, ott van például Tóth Andi és Marics Peti, vagy Tóth Gabi és Krausz Gábor esete. Mi Zsuzsikával megfogadtuk, hogy soha többé nem teregetjük ki a szennyest, Mikinek és Ivettnek pedig azt kívánom, hogy le tudjanak ülni megbeszélni a dolgaikat, és rendbe jöjjön köztük minden.