Gyanakodnak a rajongók: Válságba került Dudás Miki kapcsolata?

Az utóbbi hónapokban többször is szárnyra kapott a pletyka, miszerint válságba kerülhetett Dudás Miki és Szigligeti Ivett kapcsolata. Először akkor kezdtek erről beszélni, mikor megszületett második közös gyermekük, s az édesapát nem igazán lehetett látni a család körében. Eltűntek a közös fotók Ivett oldaláról, és egy TikTok-videó is napvilágot látott, melyben a sztáranyuka megmutatta az otthonát, azonban egyetlen férfi holmi sem látszódott a felvételen. Ekkor kezdtek gyanakodni arra, hogy Miki már el is költözhetett a családjától.

Fotó: TV2

Válságba került Szigligeti Ivett és Dudás Miki kapcsolata?

Bár egy ideig csendben tűrték a találgatásokat, végül megelégelték a dolgot, s kiálltak a saját igazukért. Miki az újságok hasábjain és a kamerák előtt is cáfolta, hogy szakítottak volna.

Eleinte jókat nevettem, de már kezd sok lenni. Volt, hogy onnan értesültem egy ilyen hírről, hogy anyukám felhívott, hogy mi történt, láttam-e, mit írtak rólunk

– mondta korábban a hot!-nak Miki, aki bár tudja, hogy a hullámvölgyek nem kerülik el a legtöbb hosszan tartó kapcsolatot, ám a kettejük közötti érzelmeket csak megerősítette az elmúlt időszak.

– Sajnos, ha körbenézünk magunk körül, azt látjuk, hogy hamar tönkremennek a házasságok, viszont nekünk szerencsénk van, mert nálunk évről évre erősebb, szorosabb a kötődés egymás iránt, ráadásul a két gyerek is összekapcsol minket. Nagyon fiatalon jöttünk össze, én huszonegy éves voltam, Ivett tizenhét, én sportoltam, ő gimnazista volt. A kezdeti szerelem óta most jutottunk el oda, hogy van két szép gyermekünk, aranyos kutyusunk, közös otthonunk, így minden adott, hogy felhőtlenül éljünk. Most vagyunk a legboldogabbak! – mondta a magazinnak a kajakos, ám, úgy tűnik, hiába erősítették meg ország-világ előtt a boldogságukat, a rajongók közül még sokan kételkednek.

Mosolyszünet?

A szemfülesebbeknek feltűnt, hogy Ivett közösségi oldaláról az utóbbi időben eltűntek a közös fotók Mikivel, ám a kajakosnál még látható pár kép. Ez még magában nem adna okot az aggodalomra, az viszont igen, hogy a hétvégét is külön töltötték. Míg a szépséges sztáranyuka két gyermekével és édesanyjával egy wellness szállodában pihent, addig Mikiről senki sem tudta, miért nincs a családjával, miközben ezelőtt folyamatosan posztolt velük. Véleményüknek pedig hangot is adtak.

– Lehet, hogy csak egy anya-lánya kiruccanás volt, de furi nekem akkor is. Ivett a két gyerkőccel, Miki meg ki tudja hol... – írta valaki.

Szerintem náluk már régóta remeg a léc, ami egyáltalán nem szégyen, nem értem, miért kell titkolni. Kívánom nekik a legjobbakat

– tette hozzá egy másik véleményező.

– Én is szoktam anyukámmal wellneszezni, nincs ebben semmi. De ha van, az sem ránk tartozik – fakadt ki egy másik kommentelő, az igazságot pedig valóban csak Ivett és Miki tudhatja...

