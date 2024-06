"Óriási ostobaságokat mondott" - Árpa Attila reagált Young G Béci vádjaira

Árpa Attila ha éppen nem ért egyet valamivel, annak biztosan hangot ad, főleg, ha olyan témáról van szó, ami mások életét is befolyásolja. A mások alatt ezúttal az állatmenhely lakóit értjük, ugyanis a napokban komoly vita alakult ki Young G Béci egyik nyilatkozata miatt. A rapper nemrég vásárolt egy fajtiszta kutyát a kislányának, majd az egyik reggeli műsorban is megmutatták az új családtagot. Igen ám, csak közben Béci azt mondta: "baromira nem ajánlom azt, hogy menhelyről hozzál el kutyát egy kisgyereknek." Ez a mondat volt az, ami nem csak Attilánál, de rengeteg nézőnél kiverte a biztosítékot.

Árpa Attila szerint Béci ostobaságokat beszél (Fotó: Szabolcs László)

Árpa Attila: Ez a fiatalember óriási ostobaságokat mondott

Miután Béci elmondta a véleményét a tenyésztőnél vásárolt és a menhelyekről hozott kutyákról, Attila egy posztban fogalmazta meg az ellenérzéseit a hallottakkal kapcsolatban. Hogy pontosan ebben a bejegyzésben mi szerepelt, azt nem tudjuk, mivel azóta törölte, ám az biztos, hogy a rappernek egy kicsit sem tetszett a róla alkotott vélemény. Éppen ezért vasárnap a TikTok-oldalára feltöltött egy hosszabb videót, melyben számon kéri Árpát, hogy mi jogon alkot róla véleményt:

– Azzal, hogy mi vásároltunk egy kutyát, ezzel van mindenkinek baja? Én nem azt állítottam, hogy a menhelyről ne szerezzen senki kutyát, én azt állítottam, hogy a hároméves gyermekemnek nem szívesen hoztam volna menhelyről. A kutya végett sem, és a gyerek végett sem.

De neked, mi a problémád Árpa Attila? Nem tudsz felhívni, ha ilyen problémád van? Én rád írtam, de te nem tudsz rám írni, hogy figyelj már, szerintem nincs igazad... Nagy manusz létedre, te itt írogatod ki a posztokat, és utána még kommentelsz, hogy én f*sz vagyok? Hát, te nem tudtad elcsábítani a feleségemet még anno, nem? Meg ki vagy te, hogy a nevemet a szádra veszed? Te normális vagy? Szedd már össze magad!

– fakadt ki a videóban Béci, ám meglepő módon ez a felvétel is eltűnt már. Persze, az internet nem felejt, így megkérdeztük Attilát, hogy mit szól az elhangzottakhoz.

– Nem tudom pontosan, hogy ki ő, de azt tudom, hogy szerepelt egy televízióműsorban, amit emberek néznek és még azt sem tartom kizártnak, hogy vannak olyan nézők, akik hallgatnak rá, esetleg hisznek neki. Ez véleményem szerint nagyon káros a menhelyek működésére nézve, veszélyezteti azoknak a munkáját, akik azért dolgoznak, hogy állatotthonból vigyünk kutyát, ne pedig szaporítótól. A kutya nem egy divatcikk, nem egy női táska, vagy egy pár cipő, hanem egy élőlény. Ez a fiatalember viszont óriási ostobaságokat mondott... Mert igen, vannak olyan kutyák is, akik sérültek, akik traumatizálva, bántva voltak, de nem csak ilyen lakói vannak a menhelyeknek. Az ott dolgozók meg fogják találni a megfelelő társat, akár kisgyermek mellé is. Lehet, hogy nem az első helyen, de akkor a következőn. Ehhez csak türelem kell. Én is az utcáról fogadtam be az összes állatomat, vagy éppen átvettem azoktól az emberektől, akik már nem tudtak gondoskodni róluk – kezdte Attila a Borsnak, aki kitért arra is, hogy miért törölte le azt a posztot, amivel ennyire sikerült felzaklatnia Bécit.

Valóban posztoltam, mert szerintem erre való a social média. Ha valaki nem ért egyet egy másik ember nyilatkozatával, ami ráadásul publikus, hiszen a tévében elhangzik, akkor hadd legyen már joga erre reagálni. Egy oka volt annak, hogy végül leszedtem ezt a bejegyzést: mert csúnyán beszéltem benne, és anyukám ilyenkor megharagszik rám...

– tette hozzá a producer, aki a továbbiakban nem kíván sem Bécivel, sem pedig az üzeneteivel foglalkozni.