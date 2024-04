Elképesztő örömhírrel lepte meg kedvese Csocseszt

Csocsesz egyik nagy szenvedélye az utazás, járt már Törökországban, Dubajban és a világ számos más országában is. Ezzel a szenvedélyével párját is "megfertőzte", aki nemrég egy szicíliai úttal lepte meg a zenészt. Így a pár három napot tudott eltölteni a csodás olasz szigeten, aminek szinte minden zugát bejárták.

Csocsesz régi vágya vált valóra szicíliai útjukkal Fotó: Csocsesz

Csocsesz régi vágya teljesült az úttal

A zenész azt is elmondta, hogy nagy szerencséjük volt az úttal, mert a szombaton reggel indultak repülővel és csak hétfő este kellett haza indulniuk.

– A három nap alatt mindent bejártunk, amit szerettünk volna. Reggel felkeltünk, megreggeliztünk és már mentünk is: voltunk az Etnánál, a citrom ligeteknél és a Castello-nál, valamint Taormina csodás kisvárosában, Szicília ékszerdobozában, amit nem szabad kihagyni, este pedig pihenés. A vulkánnál nem mehettünk fel a kürtőig, de a libegővel le tudtuk a nagyját, és még gyalog, ameddig bírtuk. Persze vannak extrémebb túrák is, de arra már fel kéne készülni – mesélte mosolyogva Csocsesz, aki azt is elmondta, hogy minden nap izomlázzal küzdött, de minden percét megérte.

A zenész és szerelme az Etnára is felmentek. Fotó: Csocsesz

Persze amellett nem lehet elmenni, hogy az Etna még ma is működő vulkán, így sosem lehet pontosan tudni, mit hoz a holnap, mikor tör ki. De Angi rokonai, akik kint élnek, rengeteg kérdésére válaszoltak a csodálatos tájjal kapcsolatban.

Csodálatos látvány fogadott mindenhol, láttunk házakat, amik a megszilárdult lávára épültek. De azt nem lehet elfelejteni, hogy hiába vannak műszerek és tudósok ott, sosem lehet tudni, mikor indul meg a lávafolyam. Persze hoztunk tufát is szuvenírnek. Láttuk az Alcantara-szurdokot, aminek a különlegessége, hogy a lávába vájt folyó jéghideg vizében fürödhetnek az emberek. Oda is lift viszi le az embereket, 1-1,5 kilométerre, ameddig lehetett

– számolt be élményeiről Csocsesz, aki azt is hozzátette, hogy a belső turizmus is fontos az országban.

A magas vulkánon még hóval is találkoztak. Fotó: Csocsesz

Családias vendéglőket kerestek

Egy ország kultúrájának egyik szerves pontja a gasztronómia, amit sokkal inkább a kis eldugott helyeken, a kis családias vendéglőkben tud az ember megismerni. Csocseszék ennek megfelelően igyekeztek minden lehetőséget kihasználni, hogy megízleljék a helyi különlegességeket.

– Szinte mindenhol megkóstoltuk a helyi jellegzetességeket, a tengerparton és a kisvendéglőkben is. El kell mondjam, hogy nagyon finoman főztek a tengerparton is, de a legjobbat mégis a kis családi vendéglőkben ettünk – számolt be gasztro-élményeiről a zenész, aki mondta, hogy csodálatos emlékkel gazdagodtak Angival.