Világbajnokságot nyertek a Dancing with the Stars táncosai

Őrületes produkcióval vették le a zsűrit a lábáról a Dancing with the Stars táncosai: a hétvégi világbajnokságon első helyezést ért el a Fever Dance Group.

Szőke Zsuzsi is a világbajnok csapat tagja volt (Fotó: TV2)

Jó ideje készültek rá

A magyar táncos csapat Artistic Dance Couple Formation kategóriában lett világbajnok, a csapatban többek között Bődi Dénes, Szőke Zsuzsi, Markovics Emese, Bonyhádi Ferenc, Dzsupin Ádám, Balogh Niki, Gál Krisztián és Molnár Andi táncoltak. Többüket közülük a Dancing with the Stars adásaiból ismerhetnek a nézők, Molnár Andit zsűriként is.

Az utazás napján Andi közösségi oldalán még egy fényképet is megosztott a csapatról, amelyből kiderül, hogy ő maga 12 évvel ezelőtt versenyzett utoljára, ennek tudatában a végeredmény még inkább szédületes teljesítmény.

Szőke Zsuzsi nemrég leleplezte, hogy már készülnek a világbajnokságra, így a szemfüles rajongók kiszúrhatták, hogy ott lesznek a versenyen. A győztes csapat fotójához egyébként záporoztak a gratulációk, több hazai híresség is reagált a sikerre:

Hegyes Berci: „Gratulálok”

Ördög Nóra: „Gratulálok!!!”

Kiszel Tünde: „Bravó! Szívből gratulálok kedves Dini!”

Csonka András: „Hip-hip-Hurraaaa!!! Fantasztikusak vagytooook!” – írták a táncosoknak a hírességek.

A lenyűgöző, nyertes számról egyébként Szőke Zsuzsi TikTok-oldalára felkerült egy videó is, így bárki megcsodálhatja az ominózus produkciót, amelyet eddig alig 24 óra alatt már 22 ezren nézték meg.