Sihell Ferry drámai vallomása: Ezt sosem felejti el Gáspár Győzőnek

Csak kevesen tudják, de a népszerű mulatós előadó és Gáspár Győző nagyon szoros kapcsolatot ápolnak egymással, sőt a családjaik is hosszú-hosszú évek óta nyújtanak támaszt egymásnak még a legnehezebb időkben is. Erre utal Sihell Ferry legutóbbi posztja is, melyben köszönetet mond az őt meglátogató Győzikének.

Gáspár Győző és Sihell Ferry évek óta jó barátságot ápolnak Fotó: Facebook

„Nem minden alakult úgy…”

– Néha eszébe jutok Győzőnek, olyankor meglátogat engem. Így volt ez ma is.. Lehet szeretni, lehet nem szeretni, de nálam - ahol nincsenek kamerák - testvérként van jelen.

Életem legnagyobb fájdalmában is ő volt a legnagyobb segítségem és ezt sosem felejtem el neki...

– írta közös képükhöz az előadó, aki a Borsnak el is árulta, mit tett érte a Gáspár család feje.

– Kilenc évvel ezelőtt a sors szinte egyszerre mért csapást a Gáspár családra és ránk. 2015 márciusában ment el Győző édesanyja, mi pedig családilag álltunk mellettük, hiszen mi is nagyon szerettük Marika nénit, ahogy az egész Gáspár családot. Természetes volt, hogy ott voltunk a temetésen, ahol egy technikai nehézség okán nem minden alakult úgy, ahogy azt a család és a gyászoló barátok szerették volna – kezdte a Borsnak Sihell Ferry, aki akkor nem sejtette, hogy a sors miféle fájdalmas párhuzamot készül húzni a két család közé.

Sihell Ferry sosem felejti el azt a segítséget, amit élete legnehezebb napján kapott Gáspáréktól Fotó: Kaszás Bence

Sihell Ferry: „Amíg élek, hálás leszek Győzikének”

– Mélyen átéreztem a Gáspár család fájdalmát, hiszen Marika néni volt náluk minden mozgatórugója. Csakúgy, ahogy édesanyám nálunk. Ráadásul nem sokkal ezután kaptuk a lesújtó hírt, hogy anyukámat ugyanaz a rettegett és halálos kór támadta meg. Öt hónappal később velünk is megtörtént a feldolgozhatatlan, hiszen édesanyánkat is legyőzte a betegség – idézte fel a fájdalmas emléket a mulatós sztár, majd elárulta, szinte pontosan ugyanaz történt a búcsúztatón, mint öt hónappal korábban a nógrádmegyeri temetésen. – Szinte hihetetlen, de édesanyám temetésén is megismétlődött az a technikai probléma, ami nem sokkal korábban Marika néni búcsúztatóján. Az igazság az, hogy a családtagok, köztük én is, összeomlottunk és egyikünkben sem maradt annyi lélekerő, hogy szembenézzünk a felmerülő és megoldásra váró problémával.

Győző és az édesapja ekkor azonnal, kérés nélkül átvették az irányítást, ezzel pedig egy hihetetlenül nehéz terhet vettek le a vállunkról.

– Mindent elintéztek, így méltó búcsút vehettünk édesanyánktól. Ez volt életem talán legnehezebb pillanata és időszaka és amíg élek, hálás leszek Győzikének és idősebb Gáspár Győzőnek is, hogy akkor és ott mellettünk álltak – fogalmazott lapunknak Sihell Ferry.