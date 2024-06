Rossz hírt közölt a Buckingham-palota: Katalin hercegné nem győzte le a rákot

Ahogyan arról a Bors már többször is beszámolt, a trónörökös Vilmos herceg felesége, Katalin hercegné rákos. Katalin a királyi család legnépszerűbb tagja, éppen ezért most az egész világ érte aggódik. Nemrégiben azonban bizakodásra és reményre adott okot, hogy a palota bejelentette: Katalin visszatér a munkába, ugyanis gyermekeivel és férjével együtt megjelenik egy fontos hivatalos eseményen, a Trooping the Coloron. Ebből sokan arra következtettek, hogy a hercegné meggyógyult. Most azonban ezt hivatalosan cáfolta a palota. Katalin hercegné elárulta, hogy a kemoterápia jelenleg is zajlik, és még nem sikerült legyőznie a rákot. Ebből kifolyólag vannak nagyon nehéz napja, állapota hullámzó - írja a Mirror. Reméljük, minél hamarabb meggyógyul!