Nem hiszed el, hogy néz ki manapság a Szívtipró gimi sztárja!

Szinte hihetetlen, de 30 évvel ezelőtt szegezett mindenkit a képernyők elé a Szívtipró gimi. Az 1994-ben indult sorozat a tinédzserek nem éppen egyszerű életét mutatta meg egy baráti társaság tagjain keresztül. Számos olyan problémához hozzá mertek nyúlni, ami még ma is fejtörést okoz a fiataloknak - és a szüleiknek.

Fotó: IMDB

A balhés Peter Rivers karaktere már a szériát megelőző filmben, a Szívtipró kölyökben is megjelent, már ott is Scott Major játszotta – aki aztán 1994-1995-ben 65 epizódban vitte tovább a figurát. A rajongók elájultak a hosszú fürtjeitől és rengeteg lány lett szerelmes a rosszfiúba, akinek igazából aranyból volt a szíve.

Scott Majornek a Szívtipró kölyök előtt csak két munkája volt: először 1990-ben vendégszerepelt a Winners című sorozatban, majd a Late for Schoolban már hosszabban, 13 részben láthatták az ausztrál nézők.

30 évvel a sorozat után azonban Major más karriert választott és mára már jószerével felismerhetetlen. Idén tölti be a 49. évét, szakállat növesztett és hosszú lobonca is már a múlté. Major a kamerák mögé állt inkább és rendezőként is szép sikereket ér el.

