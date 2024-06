Ismét rendőrt hívtak Mandula Ádámra - Itt az igazság

Mandula Ádám alig egy hónapja szabadult a letartóztatásából, de a napokban máris azt pletykálták róla, hogy újra elvitték a rendőrök, és ezt már börtön nélkül nem fogja megúszni. Korábban azért vitték be, mert gáz-riasztófegyverével több lövést is leadott céltalanul egy lakás erkélyéről az Éden Hotel egykori sztárja, miközben kábítószer és alkohol hatása alatt állt. A botrányos múltú celebet kérdeztük, hogy milyen ügybe keveredett megint, ő pedig tiszta vizet öntött a pohárba, és közben a szerelmi drámája is kirajzolódott.

Azt pletykálják, hogy Mandula Ádámot újra őrizetbe vették és végleg börtönbe megy (Fotó: Mandula Ádám)

Sok valóságalapja nincs nagyon

– kezdte Ádám a Borsnak reagálva a pletykákra, majd elmesélte, hogy egy aprócska incidens azért volt.

− Annyi történt, hogy exemnek az édesapja, vagy az exem kihívta rám a rendőröket, mert ott voltam náluk – mondta Ádám, aki újra szembe kellett nézzen a rend fenntartóival.

− Csak ültem a ház előtt, amikor megérkeztek a rendőrök. Mosolyogtak egyet, és azt tanácsolták, hogy jöjjek vissza nyugodt állapotban – jegyezte meg a celeb, aki az ágyában aludt az eset után, és nem a fogdában, ahogy a szóbeszéd szólt.

− Gondolom, emiatt mennek ezek a pletykák, hogy aznap este megint elvittek, letartóztattak, közben az eset után hazamentem lefeküdni aludni az ágyamba” – szögezte le Ádám, aki állítása szerint exével, Rékával nem tudtak leülni megbeszélni a néhány hónnappal ezelőtti letartóztatását és az utána történteket.

A botrányhősnek sosem volt lehetősége átbeszélnie exével, Rékával az őrizetbe vétel előtt történteket - Fotó: Mandula Ádám

Nem lett teljesen lezárva

A sokak által botrányhősnek titulált celeb bevallotta, nagy fájdalom számára az exbarátnője eltávolodása.

− Kettőnk között végülis ez nem lett teljesen lezárva. Nem volt lehetőségünk leülni átbeszélni, mint két felnőtt ember, mert ő teljesen elzárkózik ezektől a dolgoktól. Örülnék neki, ha tudnánk találkozni végre – vallotta be Ádám, akit Réka mindenhol letiltott.

Legutóbb azt írta nekem, hogy soha többet nem akar találkozni és letiltott mindenhonnan

– osztotta meg letörten a reality-sztár, aki szerint lenne egy járható út kettejük számára.

„Első sorban közös nevezőre kéne jutnunk és egy baráti kapcsolattal kezdeni újra. Abból még bármi lehet, de biztos, hogy az sokkal jobb lenne, mintsem, hogy teljesen megszakítani a kapcsolatot minden téren” – jegyezte meg zenész.