Megszólalt a jósnő! Kiderült, továbbjuthat-e a magyar válogatott az Eb-n

A magyar válogatott és a szurkolók most aztán nagy matekozásban vannak, hiszen szerda este eldől, hogy továbbjut-e hazánk a kontinenstornán. Ehhez az kell, hogy a törökök megverjék az ellenfelüket, vagy fordított eredménynél legalább három góllal nyerjenek a csehek. Illetve a Portugália-Georgia meccsre is figyelni kell, ahol Cristiano Ronaldóéknak kell győzedelmeskednie. Innentől tehát a sors kezében vannak Szoboszlaiék, de a helyzet közel sem lehetetlen... Legalábbis ezt támasztják alá Lénárt Évi jósnő szavai is.

A magyar válogatott nyolcaddöntőbe juthat a jósnő szerint. (Fotó: Mirkó István)

Továbbjuthat a magyar válogatott

Lénárt Évi sok olvasónknak ismerős lehet, hiszen a jósnő többek között pontosan megjövendölte a Dancing with the Stars végeredményét, és a műsor szereplőinek a jövőjét is. Ezúttal azonban a sport világában kértünk tőle segítséget, ráadásul nem volt könnyű dolga, mert a magyar válogatott Eb eredményeire voltunk kíváncsiak. Bár Évi a svájciak elleni mérkőzésre magyar győzelmet várt, sajnos ez nem jött be, a németek elleni vereséget viszont jól látta. A skótok ellen egyébként döntetlent tippelt, ami szintén nem teljesült, de ennek örülünk is, hiszen így van esélyünk a továbbjutásra. Ezt Évi is alátámasztja, s bár szerinte a döntőig biztosan nem menetelnek Dominikék, legalább még egy meccsen szurkolhatunk nekik.

A tornán középtájon fog elhelyezkedni Magyarország, a döntősök között nem lesz, de a csoportból továbbjuthat.

– A legjobb Németország az Eb-n, ők fogják megnyerni, a skótok pedig a leggyengébb csapat. De valójában a lényeg az, hogy hazánk szép eredményeket ér el, úgyhogy büszkék lehetnek a szurkolók – árulta el Évi magyar válogatott meccsek kapcsán. Szerda este, kicsivel 23 óra után pedig kiderül, hogy valóra válik-e a jóslata.