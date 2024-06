Hoppá! L.L. Junior felszedett pár kilót

L.L. Junior pénteken a Budapest Parkban ad fergeteges koncertet, a Valmarral közösen. A próbafolyamat már a vége felé jár, a fiúk azt ígérik, hogy felejthetetlen buliban lesz része annak a 12 ezer embernek, akik jegyet váltottak a koncertre. Sokan mégis attól féltik Juniort, hogy nem fogja bírni a strapát, köszönhetően annak a súlyfeleslegnek, amit pár hónap alatt szedett magára. Pedig az év elején szigorú diétába kezdett...

L.L. Junior testsúlya hónapok alatt képes nagyot változni (Fotó: Huszár Márk)

Jojó effektus

L.L. Junior fiatal kora óta harcol a kilókkal. Ha összeszedi magát, képes pár hónap alatt kockás hasat villantani, ha viszont elengedi a gyeplőt, nagyon hamar felkúsznak rá a kilók. Ilyen a szervezete, ezzel nem nagyon tud mit kezdeni, és tulajdonképpen nem is szokta olyan nagyon stresszelni magát a témán. Ha túlsúly van rajta, akkor azt is könnyedén viseli, de persze imádja, ha sikerül szép sukárra fogynia. Most éppen a skála azon oldalán kötött ki, ahol a plusz kilók dominálnak. Ránézésre akár húsz kiló is felmehetett...

L.L. Junior köszöni, jól van

Természetesen az énekeshez is eljutottak azok a hírek, miszerint aggódni kellene a súlya miatt. Ő viszont csak nevet ezen, hiszen úgy érzi, hogy kiváló fizikai állapotban van, aminek ékes bizonyítéka, hogy nagyon jól bírja azt a rengeteg koncertet, amit ad.

Junior köszöni jól van, szerintem az elmúlt években nem volt ennyire kirobbanó energiájú, mint most

– mondta a lapunk megkeresésére az énekes egyik közeli barátja.

Hogy felszedett-e vagy épp nem sikerült az év eleje óta lefogynia, azt nem tudom, de abban biztos vagyok, hogy fizikailag teljesen rendben van. Egy boldog cigánygyereknek így is kell kinéznie!

– tette hozzá a barát.