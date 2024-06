Rettenetes gyász, túl sok a halott - Liptai Claudia nem bírja visszafojtani a zokogást

Liptai Claudiáról tudvalevő, hogy nagyon szeret utazgatni. Amikor csak teheti, bepakol a bőröndbe, és felfedezi a világnak legszebb zugait. És ugyan ki ne irigyelné emiatt őt? Az ember egyik legalapvetőbb tulajdonsága a kíváncsiság, ez hajt bennünket előre, és ez az, amiért a fejlődésünk megállíthatatlan. A kíváncsisághoz pedig hozzátartozik az is, hogy távoli országokat is meg szeretnénk ismerni. Liptai Claudia most éppen New Yorkban van, sajnos azonban csakhamar könnyekben tört ki.

Liptai Claudia nem bírta ki könnyek nélkül

Az Egyesült Államok sok nehézséget átélt már a történelme során, de talán az egyik legtragikusabb napja 2001. szeptember 11. Ekkor ugyanis rettenetes terrortámadás történt, és öngyilkos merénylők célba vették a World Trade Centert, a Pentagont és a Capitoliumot. A merényletben közel 3000 ember meghalt. Fekete nap ez tehát az amerikai történelemben, de még a magyarok is osztoznak a fájdalmukon. Liptai Claudia meglátogatta az emlékművet, és nem bírta ki könnyek nélkül.

Tudtam, hogy ez lesz a legnehezebb nap itt. A 9/11 emlékhelyet nem lehet sírás nélkül kibírni

- vallotta be Claudia a történetében.

A megrázó fotókat IDE kattintva lehet megtekinteni.