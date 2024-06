Hoppá! Mégis rátalált a szerelem a Házasság első látásra sztárjára?

Április végén ért véget a TV2 társkereső reality-je, a szereplők magánélete azóta is lázban tartja a rajongókat. Főleg, hogy a Házasság első látásra párjai közül végül senki nem maradt együtt műsorbeli párjával. Szandavári Gergő ráadásul az egyik legkedveltebb férj volt, közösségi oldalán rengeteg nő írta neki, hogy mindenkinek ilyen férfi kellene. De vajon mi a véleménye erről annak a barna szépségnek, akivel több közös fotót is posztolt?

A házasság első látásra párja végül elvált, mindketten keresik az igazit (Fotó: TV2)

Becsajozott a Házasság első látásra sztárja?

Hatalmas sikert hozott a TV2-nek a társkereső reality, aminek második évadára már elindult a jelentkezés. A Házasság első látásra hat házaspárja közül az egyik legszimpatikusabb a Geri-Bogi pár volt, sokan szurkoltak nekik. Pedig nagyon messziről indultak, Gerinek egyáltalán nem volt szimpatikus a felesége. De a forgatás hat hete alatt rá kellett jönnie, hogy nem csak jól néz ki Bogi, de igazi kincs is. Na nem az a fajta, amit el kell ásni, hanem amit nagy becsben kell tartani. A fináléban végül mégis úgy döntöttek, hogy nem szeretnék tovább folytatni a frigyet. Nemrég az is kiderült, hogy egy évvel a forgatás után is nagyon jó a pár kapcsolata, heti rendszerességgel beszélnek. Állításuk szerint mindent meg szoktak beszélni, egymás magánéletét is.

Gerinek mostanában sok mesélnivalója lehet, hiszen nemrég A Nagy Ő egyik barna szépségével kapták le, akivel állítása szerint még csak barátkoznak. De úgy látszik, meg is állt ennél a szintnél a dolog, mert új fotóin Geri már egy másik barna szépséget ölelget. Ráadásul ez már komoly dolog, mert Geri a műsor többi szereplőjével közös programra is elvitte a bombázót, hogy bemutassa nekik és a fotók tanulsága szerint hamar beilleszkedett az összeszokott társaságba.