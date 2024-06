"Egyedül vagyok, mint mindig" - Király Linda elárulta, ez a helyzet a pasikkal

Király Linda már hat éve szingli és bár vágyik egy saját családra, egyelőre nem találta meg a megfelelő párt hozzá. Az énekesnő karrierje szinte szárnyal, és remek formában van, mégis elkerüli a szerelem. Linda sokat ingázik az Egyesült Államok és Magyarország között, így talán ez is nehezíti számára az ismerkedést. Lapunknak azt is elárulta, mit gondol most erről.

Király Linda elárulta, hogy áll az ismerkedéssel Fotó: Szabolcs László

Annak ellenére, hogy évek óta egyedül van, nem szomorkodik, igyekszik minél több időt tölteni a családjával, ami gyakran igencsak nehézkes, hiszen egyik öccse, Viktor Magyarországon él, míg az ikertestvére Ben, Amerikában. Linda mindenképpen szeretne részese lenni az unokaöccsei életének, aminek köszönhetően sosem unatkozik, például Ben kisfiának, Kainak a szülinapjára is kiutazott.

Erről Linda már korábban, a Dancing with the Starsban való szereplése után beszélt:

„Nem szomorkodom amiatt, hogy szingli vagyok, hiszen sosem vagyok magányos. Persze nehézséget jelent, hogy az egyik tesóm, Ben a családjával Amerikában lakik, de ettől függetlenül sokat beszélünk, és idén is igyekszem minél többször meglátogatni őket.”

Király Linda élete pasi nélkül is teljes

Egyedül vagyok, mint mindig. A pasikkal nulla a helyzet jelenleg, viszont totálisan teljes az életem. Van egy szerető családom, van egy négylábú szőrös gyerekem, azon kívül pedig zenélek. Én igazából perpillanat másoknak élek

– mesélte lapunknak a Booby Tape eseményén.

Bár szeretne párt találni, nem mindenáron. Egy biztos, a pasiknak nincs könnyű dolga, ha közelebb kerülnének hozzá, de az énekesnő most elárulta, hogy hogyan találhatják meg az érdeklődők.

Nyitott vagyok az ismerkedésre, bár keresni aktívan nem keresek senkit. De ha eljönnek egy koncertemre, ott megtalálnak

– mondta mosolyogva.