Király Linda vallomása: "Nem szomorkodom amiatt, hogy szingli vagyok"

Sokat jelentett az aranytorkú énekesnőnek a tavalyi év, hiszen egy olyan új hobbira talált, ami immár meghatározza az életét: a táncra. Király Linda ugyanis szerepelt a Dancing with the Stars című táncos show-műsorban, ami többek között abban is segített neki, hogy még jobban elfogadja önmagát.

Király Linda sokat fejlődött a tavalyi évben - Fotó: TV2

– Úgy érzem, nagyon jó útra léptem. Találtam egy olyan mozgásformát, amit életem végéig szeretnék űzni. Szerintem az, hogy elfogadjuk saját magunkat, egy folyamatos tanulás és fejlődés, de ez az év óriási lépést jelentett. Kőkemény volt 2023, de minden belefektetett munkának meglett a gyümölcse – kezdte a hot! magazinnak Linda.

Király Linda sosem magányos

Az énekesnő ezzel a lendülettel szeretné elkezdeni az idei esztendőt is, de a családjáról sem feledkezik meg. Nincs konkrét újévi fogadalma, ennek ellenére van néhány olyan célja, amiket mindenképpen szeretne elérni.

– Sok izgalmas projekt van a fejemben! – mondta lelkesen, majd elárulta azt is, hogy nincs miért szomorkodnia. – Hálás vagyok azért, hogy ilyen jó családom van, akikkel bármit megoszthatok. Nem szomorkodom amiatt, hogy szingli vagyok, hiszen sosem vagyok magányos. Persze nehézséget jelent, hogy az egyik tesóm, Ben a családjával Amerikában lakik, de ettől függetlenül sokat beszélünk, és idén is igyekszem minél többször meglátogatni őket. Január vége felé vagy a születésnapom körül tuti megyek! – mesélte.

A táncpartnerével, Suti Andrással az első perctől kezdve megvolt a szimpátia - Fotó: TV2

Linda külön hálás azért, hogy milyen sok nőnek adott reményt azzal, hogy tavaly szerepelt a táncos műsorban. Úgy érzi, sikerült elérnie a célját.

– Nyilván elsősorban magamnak akartam bizonyítani, de fontosnak éreztem azt is, hogy a hozzám hasonló alkatú nőknek megmutassam, hogy mi is lehetünk igazán szexik. Hatalmas öröm az, hogy mindkettő sikerült!

Számtalan levelet kaptam, de még az utcán is többször megállítottak már azzal, hogy ez milyen sokat jelentett nekik.

Számomra ez igazán megható! – mondta Linda.