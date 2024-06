Keresztes Ildikó vallomása: „Nem lettem önpusztító”

Egy igenis érzelmes embernek ismerhettük meg az énekesnőt. Megszokhattuk már, hogy ami Keresztes Ildikó szívén, az a száján, így mindenről van véleménye, és szívesen meg is osztja ezeket. Most a hot! magazinnak adott interjút.

Keresztes Ildikó igyekszik folyamatosan megújulni - Fotó: archív / hot magazin

hot!: Nemrég érkeztél haza Arubáról. Ez egyszerre jó és rossz hír: volt időd elutazni, ugyanakkor egy betegség okán sikerült szabaddá tenned magad.

Keresztes Ildikó: Novemberben derült ki, hogy agydaganat miatt operálni kell.

Februárban megvolt a műtét, és szeptemberig nem vállalok sem színházi munkát, sem koncerteket.

Egy erdélyi, már New Yorkban élő barátnőm sokszor hívott Arubára, most tudtam odautazni. Pozitívan élem meg, ami történt: tudom, hogy nincsenek véletlenek.

hot!: Marosvásárhelyi lány vagy, székely-örmény ősökkel. Hordtad te is a székely viseletet?

K.E.: Marosvásárhely belvárosi részén laktunk, családi házban. Soha nem volt rajtam népviselet, bár nagyon szerettem a hegyen élő székely nagyszüleimet.

hot!: Hogy emlékszel az ott töltött időkre?

K.E.: 17 éves korom előttről alig emlékszem valamire.

A szüleim ötéves koromban elváltak, az anyai nagyszüleim neveltek, nagyon szigorúan.

Édesanyám húga is elvált, ők is visszaköltöztek a szülői házba, Ferivel, a nálam fiatalabb unokatestvéremmel. Édesanyám annyira abnormálisan jó ember, hogy azt szoktam mondani: hozzá képest még Teréz anya is egy kiscserkész. Azt akarta, hogy az életemben minden nagyon jó legyen. Én meg uralkodtam rajta, oroszlán-sárkány természetem lévén. Ő azt mondja, nem így élte meg azt azt időt. Nekem tulajdonképpen nem hiányzott az apám: ott volt a jóképű, sportos, Paul Newmanre emlékeztető nagypapa.

Keresztes Ildikó a diósdi csapágygyárban is dolgozott

A fiatal Keresztes Ildikó Erdélyben nevelkedett - Fotó: archív / hot! magazin

hot!: Miért költöztetek Magyarországra?

K.E.: Édesanyám egyszerű nő volt, bérelszámoló, de az élethez való intelligenciája nagyon magas. Eleve román iskolába íratott, de amikor azt mondták neki a boltban, hogy „Beszélj románul, ha a román kenyeret eszed!”, akkor elege lett. Nem akarta, hogy abban az elviselhetetlen Ceauşescu-rendszerben éljek. Épp azelőtt költöztünk Magyarországra, hogy betöltöttem a 18. évemet.