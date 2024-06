Szakértő kielemezte: ezt lehetett leolvasni Katalin hercegné mozdulataiból

Bár eredetileg III. Károly király születésnapi ünnepsége volt, mégis minden szem Katalin hercegnére szegeződött szombaton. Meglepő, amit a királyi család szakértője leolvasott az imádott hercegné mozdulataiból.

Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekei rendkívül fegyelmezettek voltak, néhány grimaszt azért el lehetett csípni. (Fotó: Anadolu via AFP)

„Jó döntés volt, hogy Katalin hercegné végül megjelent”

– Az utolsó pillanatig nem tudtuk, hogy Katalin részt fog-e venni az eseményen, még a főpróbára sem ment el. A BBC-től próbáltam információt szerezni, de még ők sem tudták előre – fogalmazott a Mokkában vendégeskedve Micski Marianna protokollszakértő. Szombaton ugyanis Katalin közel fél év után először jelent meg a nyilvánosság előtt. Bár III. Károly király november 14-én született, az időjárási viszontagságok miatt hosszú idő óta június harmadik szombatján ünnepli meg a brit nép az épp regnáló uralkodót.

– Jó döntés volt szerintem, hogy Katalin hercegné betegsége ellenére végül megjelent az eseményen. Néhány héttel ezelőtt bejelentették, hogy az év hátralévő részében nem fog nyilvános szereplést vállalni, emiatt pedig sok volt a spekuláció.

Ezzel a lépéssel nem engedtek teret a pletykáknak arról, hogy milyen állapotban is lehet Katalin

– szögezte le a szakértő, majd elismerte:

– Láthatóan nagyon vékony és a fizikai kondíciói nem túl erősek, de azért szépen gyógyul. Sosem volt erős testalkatú, de látszik, hogy most meg van gyötörve, és nem tudhatjuk, mennyi idő kellett, hogy egyáltalán ilyen állapotba hozzák őt.

Már a királynét látják Katalinban

Micski Marianna szerint egyértelmű, hogy a nép mennyire szereti és tiszteli Katalint, méltóságteljes, bátor viselkedésével pedig csak még jobban megerősítette pozícióját az emberek szívében.

A britek már látják maguk előtt, hogy ő lesz a királynéjuk. Benne látják leginkább II. Erzsébet királynő utódját.

– Mikor kiálltak az erkélyre, a sorrend is más volt: III. Károly király mellett eddig a jövendőbeli király, Vilmos állt, de most Katalint állították mellé. Ezzel is szimbolizálva a fontos pozícióját a családban és a családi egységet.

Katalin hercegné III. Károly mellett állt – nem véletlenül. (Fotó: Northfoto)

A reggeli műsor vendége hozzátette, az ilyen apróságnak hihető részletek, mint például az, hogy ki áll III. Károly mellé, valójában nagyon nagy jelentőséggel bírnak. A kékvérűek minden mozdulata előre el van tervezve, minden okkal történik úgy, ahogy.