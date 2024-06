Leolvasták a szájukról: erről beszélt Katalin hercegné és Károly király

Katalin hercegné is részt vett a Trooping the Colour nevű eseményen: az erkélyről figyelte, hogyan repülnek el a légierő tagjai a Buckingham-palota felett. Most az is kiderült, milyen beszélgetés zajlott Katalin hercegné és III. Károly király között ezalatt – írta meg a life.hu.

Az esemény a mindenkori brit uralkodó születésnapja és katonai parádé is egyben Fotó: Northfoto

Egy szájról olvasó fedte fel a beszélgetést:

Mindannyian szétszéledtek

– mondta Katalin, miközben Lajos herceg izgatottan szólítgatta édesapját.

Papa, papa, papa, nézd ezt a sok színt!

– mondta Lajos, amire Vilmos csak annyit válaszolt:

Igen!

Amikor pedig az ünnepség véget ért, Katalin Károlyhoz fordult:

Olyan sokan vannak!

– mondta Katalin, mire a király csak egy igennel választolt.