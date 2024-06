Horváth Gréta: Sok nézeteltérésünk volt anyával

Cipruson járt az influen­szer az édesanyjával és a nagymamájával. Különleges a kapcsolatuk, Horváth Gréta mindent megoszt velük az életéről, ezért már kis rezdülésekből is könnyedén megértik egymást.

Horváth Gréta édesanyjával nyaralt (Fotó: archív/hot magazin)

– Egy ideje nagyon figyelek arra, hogy minél több minőségi időt töltsek anyukámmal. Emiatt az ajándékozásról is leszoktunk, és inkább közös élményeket adunk egymásnak. Nagyon szoros a kapcsolatom a családommal: sűrűn beszélünk telefonon is. Ez igaz apukámra és a mamámra is. Ezeket a hívásokat „felzárkóztatásnak” hívom, ugyanis előfordul, hogy néhány napig nem vagyok elérhető, és ilyenkor részletesen tájékoztatom őket arról, hogy mi történt velem azóta, hogy utoljára beszéltünk. Anyuval már egy tekintetből vagy kézmozdulatból tudjuk, hogy mit gondol vagy érez a másik, ez pedig hatalmas biztonságérzetet ad – kezdte a hot! magazinnak Gréta.

Nem volt könnyű a kamaszkora (Fotó: archív/hot magazin)

Horváth Gréta megnehezítette a szülei dolgát

Az Éjjel Nappal Budapest egykori szereplője kamaszkorában nem volt könnyű eset. Az édesanyja azonban ráérzett arra, hogyan kezelje tinédzser lányát, aki ma már nevetve emlékszik vissza ezekre az évekre.

– A kamaszkorom pusztító volt! Már akkor is erős személyiségem volt, és amikor a szárnyaimat próbálgattam, akkor anyukám igyekezett jó irányba terelgetni. Utólag már tudom, hogy jót akart, de azért akkoriban ezt nem mindig így éltem meg.

Sok nézeteltérésünk volt anyával. A tanulással kapcsolatban is meg kellett vívnunk a csatáinkat.

– Nem voltam rossz tanuló, de azért a legjobb sem; mindig csak azt tanultam, ami érdekelt. A másik nagy vitaforrás a rendrakás volt, ugyanis nagyon trehány voltam: a szobámban mindenhol szétdobáltam a ruháimat. Megjegyzem, a mai napig fehér folt az életemben a hajtogatás... Ezenkívül ott hagytam a kávéscsészét az asztalomon, és az előző napi kajástányér is ott éktelenkedett. Anyukám pedig azt mondta, hogy ami nincs a helyén, az egy zsákban végzi. Rájöttem, hogy nem viccelt! Mindent bezsákolt! – idézte fel nevetve az emléket Gréta. – A viták mellett viszont mindig mindenben támogatott. Ha például kitaláltam, hogy szépségversenyre szeretnék menni, akkor azonnal jött velem bikinit nézni. Amikor pedig táncoltam, minden egyes versenyemre elvitt. Mindig mellettem állt, amiért hálás vagyok neki!