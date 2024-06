Hoppá! Az Exatlon sztárja a legnagyobb titokban eljegyezte szerelmét

Ungvári Miklós sosem a magánéletével akart az újságokban, vagy a hírekben szerepelni, hanem a sport teljesítményével. Az Exatlon Hungary olimpiai ezüstérmes és háromszoros Európa-bajnok sztárja az eljegyzését sem verte éppen ezért nagy dobra, de a szemfüles rajongók árgus szeme előtt persze ez sem maradhatott titokban.

Az Exatlon Ungvári Miklósa megkérte szerelme kezét. (Fotó: TV2)

Ez a gyönyörű nő az Exatlon sztárjának menyasszonya

Ungvári Miklós volt a sport reality első évadának közönségkedvence. Az Exatlon cselgáncsozó sztárja mindenkit megnevettetett, ő volt a motorja az első Bajnokcsapatnak. S bár nem ő lett a győztes, de az biztos, hogy a nézők szívébe örökre belopta magát. Két évvel később visszatért a műsor All Star évadába is, s bár nem szokott a magánéletéről beszélni, akkor annyi kiderült, hogy a barátnője, akivel nem sokkal a dominikai kaland előtt jöttek össze, 59 napra engedte el, ennyit bír ki nélküle. Ezt meg is ígérte szerelmének, és be is tartotta ígéretét, miután a szintén veteránnak számító Kihívó, Kása András elleni párbajban alul maradt, véget ért számára az Exatlon.

– Boldog vagyok, de valahol szomorú is, mert egy olyan emberrel kellett párbajoznom, akit nagyon megkedveltem, és a barátomként tekintek rá – mondta akkor a Borsnak Ungvári Miklósról a Fater névre hallgató Kása, majd hozzátette:

Ungi egy nagyon jó ember és egy hatalmas ellenfél, én nagyon tisztelem és becsülöm. Egy olyan bajnok, aki nem felejtette el, hogy honnan jön, és hol tart most. Örülök, hogy ismerhetem, egyszer egy nagyszerű apa lesz belőle.

S bár az apaságról egyelőre nincs szó, de rajongók észrevették az Exatlon sztárpárjának lapozós posztját, miszerint szintet lépett a kapcsolatuk, megkérte a kezét, és már az esküvőre készülnek.

Tavaly pedig már megtartották a nagy nap próbáját, az Esküvő Classic magazin kérte fel őket egy fotózásra, amiről videó is készült.