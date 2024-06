Gyászolnak a rajongók: feketébe borult a nemrég agydaganattal műtött Keresztes Ildikó oldala

Nemrég még arról számolt be lapunk, hogy Keresztes Ildikó agyában novemberben találtak egy három centis daganatot, amit februárban el is távolítottak az orvosok. Az énekesnőnek most pedig feketébe borult a szíve a gyásztól.

Fotó: Máté Krisztián

Keresztes Ildikó a Facebook-oldalán számolt be arról a lesújtó hírről, miszerint 73 éves korában meghalt Felkai Miklós szólógitáros, zeneszerző, szövegíró. Felkai Magyarország egyik legjobb blues-rock gitárosa, aki az énekesnőhöz is közel állt, így búcsúzott tőle:

Neeem...drága Miki ez nem lehet… Elfogytak a szavak...mi van már ezzel a világgal?

– írta közösségi oldalán.

Az énekesnő bejegyzése alatt több, összetört rajongója is a részvétét fejezte ki, valaki például ezt írta: