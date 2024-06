Nem véletlenül tűnt el Fekete Dávid

Fekete Dávid ügye már több éve tart, azonban egy évvel ezelőtt egy hatalmas teher esett le a válláról, amikor a Győri Járásbíróság határozata szerint szabadon mozoghatott a város közigazgatási területén. Emellet pedig kedden és szerdán dunaújvárosi munkahelyét is szabadon látogathatta. Az énekesre egy éve Fortuna kegyeiben érezheti magát, hiszen azóta sorra érik a szerencsés fordulatok, amit persze kitartásának és szenvedélyének is köszönhet.

Fekete Dáviddal rengeteg minden történt egy év alatt. (Fotó: Bánkúti Sándor)

– Gyorsan elment ez az év, hála Istennek mindig van mit csinálni. Igyekszem építem a zenei karrieremet, és kitartóan dolgozok a civil munkámban, nem is olyan rég elő is léptettek, amire nagyon büszke vagyok. Szeretnék ezzel is példát mutatni a fiaimnak, hogy szenvedéllyel és lelkiismeretesen sok mindent elérnek – kezdte jó kedvűen Dávid, aki azt is elmondta, hogy az utóbbi időben tudatosan marad távol a nyilvánosságtól.

Persze nem tétlenkedek, de szándékosan nem szeretnék most sokat szerepelni a médiában, persze koncertjeim vannak, és készülnek az új dalok is. Igyekszem a fiaimra és magánéletemre fordítani a hangsúlyt, inkább megélem a szerelmet és azt a végtelen szeretetet és vidámságot, amit a fiaimtól kapok. Mostanában nagyon sokat vagyunk együtt, csodálatos látni, ahogy cseperednek

– mosolygott Dávid.

Fekete Dávid boldogabb, mint valaha

Mint azt korábban említette a szerelem is rátalált ez alatt az egy év alatt, Szintia személyében, akivel szinte folyton együtt vannak. Nem is csoda, hiszen az énekes már korábban is elmondta, olyan érzéseket keltett benne kedvese, amit eddig senki.

– Nagyon hálás vagyok azért Istennek, hogy Szintiával megismerkedtem. Egy fantasztikus nő és társ a mindennapokban, mindent megtudunk beszélni. Azóta minden sokkal színesebb és mosolygósabb, tökéletes az összhang közöttünk. Határozottan kijelenthetem boldog vagyok mellette – büszkélkedett szerelmével Dávid.