Felszabadult Fekete Dávid! – exkluzív képek

Fekete Dávid a munkájában és a zenében sikert sikerre halmoz. Az igaz szerelem megtalálásában azonban nem volt szerencséje az utóbbi időben. Tavaly az énekesnek volt egy komolyabb kapcsolata, ami nem állta ki az élet viszontagságait. Nemrég a Borsnak azt is elmondta, hogy mik a tervei a jövővel kapcsolatban, és azt is bevallotta, hogy az utóbbi időben rengeteget fejlődött, fizikailag és érzelmileg is.

Győrben már többször is össze lehetett futni a turbékoló gerle párral. (Fotó: Fekete Dávid)

Ki a lány Fekete Dávid oldalán?

A napokban Fekete Dávid közösségi oldalán osztott meg egy videót, amin egy győri szórakozó helyen táncol, még hozzá egy gyönyörű barna hajú hölggyel. Természetesen a videó alatt csak úgy záporoznak a dicsérő kommentek:

– Arik vagytok fiatalok – írta egy hozzászóló, más azt is észrevette, hogy a pár csak úgy ragyogott a táncparketten.

– Gratulálok nagyon aranyosak vagytok csak úgy ragyogtok – dicsérte a fiatal szerelmeseket.

A Bors megkereste Dávidot, hogy kicsoda a hölgy, és mit lehet tudni kettőjük kapcsolatáról?

Végre egy olyan valaki, akivel egy érzelmi beállítottságon vagyok. Önzetlen személyiség, mellette teljesen felszabadult lehetek

– árulta el sejtelmesen Dávid, aki hallhatóan a fellegekben jár.

Dávid sejtelmesen csak annyit mondott: „Végre egy olyan valaki, akivel egy érzelmi beállítottságon vagyok.” (Fotó: Fekete Dávid)

Tele van tervekkel

Bár az új mindent elsöprő szerelem most felkorbácsolta Dávid mindennapjait, a szakmai és zenei terveiről sem vette le a szemét.

– Tele vagyok tervekkel, célokkal, amikbe beleteszem a kitartó munkát, amelyet díjakkal előléptetésekkel el is ismertek már. De nyilván, nem minden csak rajtam múlik, a lényeg, hogy én érezzem, hogy mindent megteszek a célomért. Ha úgy hozná a sors, hogy az nem az én utam lenne, fontos tudnom, éreznem, hogy akkor is mindent megtettem, és ne maradjon hiányérzetem. Csak így tudom az esetleges csalódottságot, vagy változásokat elfogadni, az érzetét megemészteni. Így az életemben bármilyen nem várt fordulat jöhet, akkor is újra és újra is felállok és megyek előre Isten segítségével – mesélte korábban a Borsnak az énekes.