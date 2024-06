Nincs kérdés! Farkas Öcsi lett a magyar TikTok királya

„Öltönyös fiatalok állítanak meg Pesten”

– Főleg hétvégén vagyunk itthon és számunkra az a legjobb időtöltés, ha együtt lehetünk. Én nem járok kocsmázni, vagy pecázni a haverokkal. Szívesebben bohóckodom itthon a családdal. Folyton nevetünk. Megmondom az őszintét, fogalmunk sem volt róla, hogy mekkora dolog ez a több mint kétszázezer követő, ahogy azt sem tudjuk, mit is kezdhetnénk a sikerrel. Ami feltűnt nekünk, hogy szinte egyáltalán nem kapunk negatív kommentet, és ennek nagyon örülünk. Ezért is szeretjük gyártani a videókat – tette hozzá Öcsi, aki időnként Budapesten is dolgozik, ahol már megállítják az utcán.

Őszinte leszek, kicsit nehezen kezelem a népszerűséget, amivel főleg Budapesten találkozom.

Nagyon meglep, amikor öltönyös fiatalok állítanak meg, hogy készítsenek velem egy közös képet. Isten látja lelkem, nekem, nekünk ez csak szórakozás – fogalmazott szerényen Öcsi, aki nemrég megfogadta, hogy a TikTokon kapott ajándékokból befolyt szerény összegből minden hónapban támogatnak egy nehéz sorsú családot azzal, hogy bevásárolnak nekik.