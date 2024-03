Féltékenységből támadt rá a magyar TikTok-sztár állatmentőre egy oroszlán – Videó!

A Bors folyamatosan nyomon követi annak a fiatal magyar férfinek az életét, aki úgy döntött, hogy Zanzibárra költözik, hogy vadon élő állatokkal foglalkozzon. Legutóbb arról számoltunk be, hogy a Magyar Mauglit megtámadta egy oroszlán, az állatmentő szakember szerint mindez csak egy egyszerű féltékenységből adódó dolog volt.

Egy oroszlán támadt rá az állatmentőre, aki szerint féltékenységből tette vele ezt az állatok királya Fotó: Flaskay Dániel / Magyar Maugli / Bors

Szülei vízilabdázónak szánták, ám ő egészen más tehetségét szerette volna kamatoztatni. Nemcsak érdekelték az állatok, de már 12 éves korában is nagyon jól elboldogult velük. Flasky Dániel, azaz a Magyar Maugli egészen Zanzibárig jutott, ahol különleges, vadon élő állatokat mentésével foglalkozik.

A fiatal állatmentő elhatározta, hogy munkájával arra hívja fel az emberek figyelmét, hogy a közhiedelemmel ellentétben egy állat nem feltétlenül vérszomjas csupán attól, hogy ragadozó. Egy TikTok-oldalt is működtet, ahol a mindennapjairól számol be. A Bors február végén az egyik sztorijára is felhívta a figyelmet:

- Az elmúlt időszakban nem voltam túl aktív a social média felületeken, ennek több oka is van – írta akkor, majd így folytatta:

Öt helyen kellett összevarrni. Most már lábadozom és jobban vagyok.

A történtekről azt is leírta: - Imádom őket ezek után is, nem is kérdés! Igen, vissza fogok menni hozzájuk, amint felépülök!

Úgy is tett, ahogyan akkor ígérte és most elmesélte, pontosan hogyan történt a baleset:

- Már régóta szerettem volna beszélni nektek az oroszlántámadásról, hogy mi is történt pontosan. Először is ez nem egy oroszlántámadás volt.

A férfi szerint itt egyáltalán nem beszélhetünk egy hagyományos, természetfilmekben látott támadásról, ha ugyanis az lett volna, akkor ő biztosan nem úszta volna meg. Ami történt, az egy féltékenységből adódó konfliktus volt.

Úgy történt, hogy aznap, amikor bementem hozzájuk, nem fordítottam elég figyelmet a hímnek, ami nagy hiba volt, mert ő a domináns oroszlán. Csak a nősténnyel játszottam és utána, még amikor a hím odajött, akkor sem figyeltem rá eléggé, amit ő megelégelt. Megkerült engem, hátulról rám ugrott, de még itt sem realizáltam, hogy baj van.

Dániel egészen addig nem sejtette, hogy komoly baj lesz, amíg meg nem érezte az állat karmait a hátában, majd a harapását. Mindegyik sérülése olyan súlyos volt, hogy össze kellett varrni. Azóta ugyan jobban van, de még eltart egy ideig, míg ismét a két állat társaságában láthatjuk:

Egyszer már bementem a nőstényhez és lassan be fogok menni a hímhez is, utána pedig egyszerre, mind a kettőhöz

– árulta el a Magyar Maugli, aki tanult a történtekből és továbbra is elkötelezett a vadon élő állatok mellett.