Te megkóstolnád Bódi Guszti túró rudiját?

Bódi Margóról köztudott, hogy kiváló vendéglátó és remek szakács, és ha ő főz, bizony nincs olyan ember az asztalnál, aki éhes maradna. Ezt hamarosan a televíziónézőknek is bebizonyítják, ugyanis október 21-én debütál a Bódi Margó ízvilága a TV Paprikán!

Fotó: Markovics Gábor

"Nincs párja Margókámnak a konyhában"

Bódi Guszti felesége nem először főz a kamerák előtt, és reméljük, hogy nem is utoljára. 2010-ben ugyanis már felfedte a nagyecsedi ételek titkát, és azt, hogyan kell a nem hétköznapi alapanyagokból isteni finomságokat készíteni. Ez most sem lesz másként, azonban kerül némi új fűszer Margó főztjébe, és persze fény derül pár családi sztorira is, miközben az ételek rotyognak a tűzön.

A 48 év alatt egyszer sem rontott el egyetlen kaját sem. Még ha valamit leégetett, azt is megmentette, és olyan finom lett, mint még soha semmi. Nincs párja Margókámnak a konyhába, de azért az igaz, hogy én is nagyon jó lecsót tudok főzni

– áradozott a feleségéről Guszti, aki természetesen szereplőként is feltűnik Margó műsorában. A jó hangulatért ugyanis ő lesz a felelős!

– Imádtuk a forgatások minden percét, nagyon jó volt a hangulat! A helyszínt ráadásul a fiam, Csabi biztosította, így pálmafák között, a medenceparton vártuk a vendégeinket, és ettünk nagyon finomakat. Volt tüdőleves, és Margókám megcsinálta a kedvenc desszertemet is, ami a Bódi Guszti túró rudija névre hallgat. De leszögezném azt is, hogy én is kivettem a részem a munkából. Amikor birkát kért, akkor a saját kezemmel vittem neki a jószágot, de tyúkot is kapott, ráadásul kettőt is – ecsetelte a Bódi család feje, aki már alig várja, hogy debütáljon a műsor.

