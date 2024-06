Brutál szexi ruhában vette át a díjat Tóth Andi - fotó

Tóth Andi sorra zsebeli be a győzelmekkel járó díjakat, ezúttal a Joy Social Media Award díjátadó gáláján tette tiszteletét, ahol közönségkedvenc előadókat díjaztak. Andi számára a 2024-es év joggal vált mérföldkővé.

Tóth Andi 2023-ban és 2024-ben is díjazott lett (Fotó: Szabolcs László)

Tóth Andi: köszönöm ezt a 10 évet!

Az énekesnő karrierje meredeken ívelt felfelé: 2021-ben megnyerte a Dancing with the Stars második évadát Andrei Mangara oldalán, majd 2023-ban a Joy Social Media Award-on #hallgasshazait kategóriában lett győztes, idén ugyanitt #mérföldkő kategóriában. Bár Tóth Andi tavaly bejelentette, hogy visszavonul az énekléstől, rajongói továbbra is reménykednek benne, hogy láthatják még őt a színpadon.

Andi a díjátadó gálára egy pénztárcabarát ruhában érkezett, egy örök klasszikus, a kis fekete mellett tette le a voksát, ami nem meglepő módon őrjítően jól állt neki. Az énekesnő a díjjal kapcsolatban közösségi oldalán mondott köszönetet: