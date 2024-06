A Majdnem menyasszony című film kulisszatitkaiba engedtek betekintést az alkotók

Elképesztően sokan voltak kíváncsiak Balatonfüreden a Könyv-bor-jazz fesztiválra a hétvégén. Ami nem is csoda, hiszen a rendezvényen a nézők megnézhették a Majdnem menyasszony című romantikus játékfilmet is, amely a szintén hétvégén zajló Magyar mozgóképfesztiválon a legjobb jelmez díját zsebelhette be. A filmről és a kulisszatitkokról az alkotók, valamint az egyik főszereplő beszélgettek a közönséggel a balatonfüredi Vaszary Galéria hangulatos teraszán.