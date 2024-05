Tóth Gabi vallomása: "Irtóztunk a gondolatától is, hogy arról csámcsogjanak, nincs pénzük"

Különösen fontos számomra, hogy Hanni lássa, hogy honnan származnak az ősei. Hogy – bár agglomerációban lakunk, és sok a zöld – minél többet tartózkodjon a természetben és, hogy megismerje a vidéki ember bölcsességét, tartását. Erről az attitűdről sokat tudnék mesélni… Az én családom, mi is büszkék voltunk, mindig és minden körülmények között! Ha problémánk volt, azt megoldottuk maguk között, irtóztunk a gondolatától is, hogy az emberek arról csámcsogjanak, hogy a Tóthéknak nincs pénzük vagy épp nélkülöznek… Úgy gondolom, hogy ez a büszkeség és tartás követendő példa lehet a kislányom számára is. Engem nagyon sok élethelyzeten átsegített már, és többek között ennek köszönhetem azt is hogy tudom értékelni azt, amim van.