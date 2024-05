Tóth Gabi nem titkolja tovább: romokban van az élete

Tóth Gabival kétségtelenül nagyon sok minden történt az elmúlt egy évben. Az élete fenekestől felfordult a válásával, majd jött az új szerelem, ami bár boldogságot hozott, azt sem olyan egyszerű feldolgozni... Nem meglepő, hogy Gabi egy idő után ráébredt, hogy egyedül nem lesz képes újra felépítenie a lelki békéjét, ezért mankót keresett, és talált is.

Tóth Gabi élete teljesen megváltozott. (Fotó: Markovics Gábor)

Pszichológus segít

Gabihoz világ életében közel állt a spiritualitás, szívesen olvas ilyen témájú könyveket, de emellett természetesen bízik az orvostudományban, így megfogadja a pszichológusok tanácsait is, ha épp azzal találja szembe magát. Most például Abkorovits Róbert, pszichológus egyik könyve került a kezébe, amit képtelen letenni, és amiből a saját bevallása szerint is sokat tanul.

A könyv szerzője a saját életútján keresztül mutat be példákat arra vonatkozólag, hogy bármilyen nehézséggel is találkozunk, azokat mind le lehet győzni, hiszen „élni tényleg érdemes”. Az olvasmány azonban nem egy kalandregény, ezeket a sorokat figyelmesen kell elolvasni ahhoz, hogy a tanácsokat be lehessen illeszteni az életünkbe.

Tóth Gabi jó úton halad

Tóth Gabi a jelek szerint lelkiismeretes tanuló, hiszen minden jel arra mutat, hogy a nehézségek ellenére is egyre jobba érzi magát a bőrében. Ennek ékes bizonyítéka, hogy nagy örömmel alkot újra, a koncertjein kirobbanó energiákat áraszt magából, és harmonikus kapcsolata van a kislányával, akivel szinte minden szabadidejét együtt tölti. Az énekesnő emellett az elmúlt időszakban — hosszú évek kihagyása után — sportolni is elkezdett, az aktív mozgás pedig szintén a lelki békéének egyik alapja.