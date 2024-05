Orlando Bloom Katy Perryről: „Semmiért nem cserélném el ezt a szerelmet!”

A What Now? rádiópodcastban a 47 éves Orlando Bloom azokról a magánéleti pillanatokról beszélt Trevor Noah műsorvezetőnek, amelyeket a most 39 éves Katy Perryvel oszt meg új, Orlando Bloom: To The Edge című dokusorozatában.

Orlando Bloom két dolog miatt szeretett bele Katybe (Fotó: NORTHFOTO / HOT MAGAZIN)

– A két legfőbb ok, amiért beleszerettem Katybe, a ragyogó mosolya és a természetes szerénysége – áradozott Bloom. – Minden rádióállomáson az ő dalai szóltak, de én ezt nem tudtam!

2016-ban egy díjkiosztón ismerkedtek meg, és három évre rá eljegyezték egymást. A lányuk, Daisy Dove három és fél éves (Fotó: GETTY IMAGES / HOT MAGAZIN)

Megbecsülik a családi együttléteket

– Semmiért nem cserélném el ezt a szerelmet! – jelentette ki a Gyűrűk Ura sztárja. – Mindkettőnknek komoly karrierje van, ami sok munkával és elkötelezettséggel jár, de imádunk visszatérni a családi fészekbe. Főzünk, játszunk Daisyvel, néha a 13 éves fiammal, Flynn-nel kiegészülve – aki az exemtől, Miranda Kerrtől született –, biciklizünk vagy összebújunk a tévé előtt. A sztárságot ilyenkor kívül hagyjuk az ajtón, Katy pedig mestere annak, hogyan gyarapítsuk a különleges pillanatokat.