„13 évvel idősebb nálam” – a magyar milliárdos után talált rá a szerelem Nagy Ő Natira

Nagy Ő Nati nevét egy ország jegyezte meg, miután ő is versenyzett Jákob Zoltán kegyeiért, s bár a milliárdos üzletember végül nem őt választotta, azért a szőkeség sem búslakodott. Az Egy este Lillánál! TikTok live showban elmondta: tavaly gyorsan rátalált a szerelem, ráadásul akkora tűzzel égett, hogy nagy terveket szövögettek. Aztán amilyen gyorsan jöttek ezek az óriási érzelmek, olyan gyorsan el is múltak, s Nati immáron ismét szingli.

Nagy Ő Nati 13 évvel idősebb férfiba szeretett bele (Fotó: TV2)

Nagy Ő Nati: Idősebb volt nálam, volt gyereke is

A csinos híresség bevallotta, hogy egy 13 évvel idősebb férfi rabolta el a szívét, akinek ráadásul még gyermeke is van. Aki esetleg nem tudná, Nati a 20-as évei elején jár, így valóban nagyobb volt köztük a korkülönbség, ami egyébként a kapcsolatuk végét is okozta.

Mi fél évig voltunk együtt… A kapcsolatunknak novemberben lett vége. Nagyon jól éreztük magunkat, de kiütközött a korkülönbség, és ez okozta a végét a dolognak. Ő ugyebár 13 évvel idősebb volt nálam, volt gyereke is, és emiatt problémássabb volt

– kezdte az Egy este Lillánál! című műsorban Nati, aki azt is elárulta, hogy nem az volt a problémája, hogy az anyukaszerepben is kipróbálta magát. Sokkal inkább az, hogy kiütköztek olyan különbségek, amelyek eloltották a lángoló szerelmüket.

– Nem a mostohaanya szerep volt az, ami gondot okozott, szerintem én ezt a helyén tudtam volna kezelni. Inkább úgy mondanám, hogy túl nagy lánggal égett az elején a szerelmünk, és pár hónappal később kialudt. Elmúltak az érzelmek… – fogalmazott Nati, aki egyébként azt is elárulta, hogy Szoboszlai Dominik nagyon tetszik neki, de egyelőre nem sikerült még összehoznia vele egy randit. Ellenben van valaki, aki elérhetőbb lehet a lány számára: Ő Hadas Alfréd, aki szintén a kamerák előtt vallotta be, hogy bejön neki Nati, és ha jól értesültünk, hamarosan a találkozójukra is sor kerül.