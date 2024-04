„Megpróbáltam már felcsípni!" – Szoboszlai Dominik felesége akar lenni a TV2 gyönyörű sztárja

Szoboszlai Dominik úgy hírlik, már nem szingli, legújabb választottja pedig ismét egy szőke hajú szépség. Lapunk elsőként számolt be arról, hogy a Liverpool sztárjának a szívét egy székesfehérvári lány rabolhatta el, a pletykák azóta pedig be is igazolódtak, hiszen fotók is bizonyítják a fiatalok szerelmét. Először egy budapesti étteremben kapták őket lencsevégre, majd a TikTokon is feltűntek olyan videók, amelyek egyértelmű bizonyítékai annak, hogy valóban egy párt alkothatnak. Ez azonban cseppet sem zavarja Nagy Ő Natit, aki a fejébe vette, hogy focistafeleség lesz, férje pedig nem más, mint Szoboszlai lesz...

Szoboszlai Dominik kegyeiért harcol Nagy Ő Nati (Fotó: Bors/TV2)

Szoboszlai Dominik vette át Jákob Zoli helyét

Nagy Ő Natit talán senkinek sem kell már bemutatnunk, hiszen ő az a cserfes, csinos lány, aki nem is olyan régen még Jákob Zoli barátnője szeretett volna lenni. A céltól nem volt messze, hiszen egészen a döntőig menetelt a műsorban, a milliárdos viszont inkább Bettit választotta. Bár a szőke szépség ezt egy kicsit rossz néven vette, végül túltette magát a csalódáson, sőt... Azóta már új kiszemeltje van, aki nem más, mint Szoboszlai Dominik! Nati ugyanis kategorikusan kijelentette az Egy este Lillánál! TikTok live showban: focista feleség szeretne lenni, és ezt már Domi tudtára is adta.

Nekem a Dominik nagyon szimpatikus, de úgy hallottam, hogy van most barátnője... Én egyébként korábban annyira odáig voltam érte, hogy írtam neki az Instagramon, de persze nem válaszolt. Nyilván milliónyi üzenetet kap, viszont bevallom, megpróbáltam már felcsípni!

– kezdte Nati, akinek még akár esélye is lehetne a magyar válogatott csapatkapitányánál, hiszen ahogy a példa mutatja, Dominiknak kifejezetten a szőkék tetszenek.

– Nekem sokáig volt egy olyan vibe-om, hogy egyszer focistafeleség leszek. Ronaldo és a kedvesének a kapcsolata számomra tök példaértékű, de én egyelőre nem találtam olyan férfit, aki megütné ezt a mércét. Én szeretem, ha egy pasi mindent megtesz értem, érzem, hogy szeret, de hát úgy tűnik, hogy eddig magas ez a mérce... – tette hozzá Nati, aki még több érdekességet is elárult Lillának... Például azt, hogy Tinder-csaló áldozata lett!