Megszólalt a bűvész, aki egy tízmilliós autót nyert a Zsákbamacska adásában

Gondoltam rá már korábban is, hogy mennyire jó lenne kipróbálni ezt a műsort. Gyűjtögető vagyok, rengeteg mindenem van otthon, beleértve a maszkokat, különféle sisakokat is, tehát volt már egy választék, hogy milyen ruhát szeretnék. Az eredetileg kitalált, filmszereplős jelmezt végül jogdíjak miatt nem vehettem fel, de szerintem így is jól sikerült az öltözékem.