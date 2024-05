Meg akarták hekkelni a TV2 rendszerét

A Zsákbamacska legutóbbi adásában igen színes volt a felhozatal: akadt ugyanis a játékosok közt sminkes, ápolónő, de informatikus is – aki ráadásul még meg is szerette volna hekkelni a játékot, legalábbis felmerült benne, hogy inkább a számítógépes tudását szeretné, és nem a vak szerencsére hagyatkozna a nyeremény bezsákolása érdekében, de sajnos nincs annyi ideje. Tomi a kő-papír-olló játéknál sütötte el a poént, miszerint "mondanám, hogy meghekkelem a rendszert..." – de sajnos kiderült, hogy a laptop is lemerült, meg ideje sincs annyi, plusz élnénk a gyanúperrel, hogy ezzel a lépéssel a nyereményről is lecsúszna...