Fotóval jelentette be: Rátalált a szerelem a Dancing with the Stars sztárjára

A Dancing with the Stars idén nem csak a táncról szólt, legalábbis a rajongók szerint biztosan nem. Történt ugyanis, hogy két párost is összeboronáltak a tévénézők, nevezetesen Krausz Gábort és Mikes Annát, illetve Marics Petit és Stana Alexandrát. Bár a műsornak már hetek óta vége, a legtöbben még mindig abban reménykednek, hogy valamelyik páros hivatalosan is bejelenti: valóban egy párt alkotnak.

Egyelőre erre eléggé kevés az esély, azonban a Dancing with the Stars egyik sztárja, Szőke Zsuzsi most megtörte a csendet, és elárulta, hogy az ő szíve tényleg foglalt.

Szőke Zsuzsira rátalált a szerelem (Fotó: Szabolcs László)

„Ha van szeretet, minden van!”

A szóban forgó személy nem más, mint Szőke Zsuzsi, aki a Dancing with the Stars idei évadában Simon Kornél partnere volt. A nézők azonban nem láthatták sokáig a képernyőn, ugyanis az ő párosuk búcsúzott először a műsortól. A magánéletében viszont szárnyalt Zsuzsi, ugyanis rátalált a szerelem. Párja nem más, mint egy magyar szabóság és stílustanácsadó iroda tulajdonosa, Ádám, akivel szemmel láthatóan egy hullámhosszon vannak. Nem csoda, hogy a táncosnő legújabb posztja is kedvesének szól...

– Pár hete naivan azt gondoltam, hogy a Dancing végeztével a folyamatos rohanás és ‘munkaőrület’ is véget ér. A táncos szakmában a december azonban közel sem erről szól, amit természetesen cseppet sem bánok, hiszen sokszor hangsúlyoztam, a munkám a legnagyobb szenvedélyem. Viszont úgy érzem, még sosem vártam ennyire a Karácsonyt!

Alig várom, hogy végre picit lelassulhassunk, megpihenjünk és azokkal tölthessük ezt a pár napot, akik a legfontosabbak számunkra. Szerintem ebben a rohanó világban nincs ennél nagyobb ajándék

– fogalmazott az Instagram-oldalán Zsuzsi, párja pedig annyit írt hozzá: "Ha van szeretet, minden van!"